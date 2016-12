Im Januar Klarheit beim Hahn

Von unserem Korrespondenten

Gerhard Kneier

Mannheim. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird sich stärker in der Bundespolitik einbringen. Dazu will sie ihr neues Amt als Bundesratspräsidentin nutzen, wie Dreyer beim Redaktionsbesuch dieser Zeitung sagte. Sie kündigte zugleich bis Januar Klarheit zum Verkauf des Flughafens Hahn an, über den sie sich laufend informieren lasse.

Frau Dreyer, wann ist mit Klarheit über den Verkauf des Flughafens Hahn zu rechnen?

Malu Dreyer: Das Verhandlungsverfahren läuft. Der von uns beauftragte Berater Professor Martin Jonas ist in Kontakt mit drei Bietern und wertet die Angebote im Detail aus. Ich denke, wir werden im Januar sagen können, ob es einen Bieter gibt, mit dem wir einen Vertrag abschließen.

Verfolgen Sie das Verfahren jetzt enger als beim ersten Verkaufsversuch?

Dreyer: Federführend für den Verkaufsprozess ist nach wie vor das Innenministerium, das inzwischen von einem anderen Beratungsunternehmen begleitet wird. Aber natürlich lasse ich mich sehr intensiv über den Sachstand informieren.

Sind sie optimistisch, dass eine gute Lösung zustande kommt?

Dreyer: Es ist noch zu früh, eine Bewertung abzugeben. Aber wir gestalten den Verkaufsprozess mit großer Akribie und hoffen natürlich, dass wir am Ende einen Käufer haben, mit dem sichergestellt ist, dass der Flugbetrieb weitergeht.

Was hier in der Region sehr interessiert: Wie ist der Stand des Verfahrens zum Projekt Hochstraße in Ludwigshafen?

Dreyer: Die Kosten werden auf insgesamt rund 280 Millionen Euro veranschlagt. Den größten Teil davon soll der Bund tragen. Das Land Rheinland-Pfalz wird sich voraussichtlich mit circa 70 Millionen Euro beteiligen.

Die Ampelkoalition in Mainz arbeitet ja zumindest von außen betrachtet recht harmonisch zusammen. Ist das Regieren mit drei Parteien auch hinter den Kulissen so problemlos?

Dreyer: Die Koalition arbeitet sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammen. Wir haben auch persönlich ein sehr gutes Verhältnis und arbeiten sehr zielorientiert an der Umsetzung des Koalitionsvertrages. Eine Koalition mit drei Partnern bedeutet natürlich erheblich mehr Kommunikation. Aber das macht die Arbeit nicht komplizierter, nur anders.

Wie schätzen Sie die Chancen für eine Ampelkoalition auf Bundesebene ein?

Dreyer: Ich empfehle der SPD immer, sich in diesen Zeiten gar nicht mehr vor einer Wahl in der Koalitionsfrage festzulegen. Aber warum sollte das, was bei uns möglich ist, nicht auch auf der Bundesebene funktionieren? Man sollte keine Tür zuschlagen.

Können Sie als neue Bundesratspräsidentin dazu beitragen, die noch verbliebenen Streitfragen mit Finanzminister Schäuble zu den Finanzbeziehungen und der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern zu lösen?

Dreyer: Ich bin sehr sicher, dass wir uns noch in diesem Jahr auf das verabredete Paket verständigen werden. Die Gespräche laufen. Wenn am Ende noch ein, zwei Punkte offen sind, werde ich mithelfen, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Werden Sie sich auch in der neuen Position generell stärker in die Bundespolitik einbringen?

Dreyer: Tatsächlich habe ich als Bundesratspräsidentin die Möglichkeit, in sehr viel stärkerem Maße auch informelle Gespräche zu führen. Da kann man manche Dinge auch leichter ausloten und besser Einfluss nehmen.

In Sachen Kanzlerkandidatur gibt die SPD kein überzeugendes Bild ab. Sigmar Gabriel oder Martin Schulz, oder doch Olaf Scholz? Und Hannelore Kraft sagt, sie weiß schon wer, verrät es aber nicht. Wann wird Klarheit herrschen?

Dreyer: Es bleibt beim verabredeten Zeitplan, dass bis Ende Januar die Entscheidung fällt.

Sie zeigen sich erfreut darüber, dass die Unesco die Genossenschaften zum ersten immateriellen Welterbe erklärt hat. Warum? Was hat das mit Rheinland-Pfalz zu tun?

Dreyer: Wir sprechen ja viel über den Wert von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und beim Genossenschaftsgedanken steht das Wohl der Gemeinschaft, nicht der Profit des einzelnen im Vordergrund. Daher sind wir in Rheinland-Pfalz bemüht, den Genossenschaftsgedanken stärker herauszustellen, beispielsweise, indem wir ihn auch bei der Wohnungsbauförderung stärker zur Geltung bringen. Wilhelm Raiffeisen war ja Rheinland-Pfälzer. Deshalb freue ich mich, dass der Gedanke mit der Auszeichnung so eine öffentliche Aufwertung erhält.

Video unter morgenweb.de/suedwest