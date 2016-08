Immer mehr Straftaten an Bahnhöfen - Viel Diebstahl

Die Kriminalität in und an Bahnhöfen nimmt zu.

Stuttgart. Die Kriminalität in und an Bahnhöfen in Baden-Württemberg nimmt immer weiter zu. Mit 11 564 registrierten Straftaten im vergangenen Jahr war diese Zahl so hoch wie seit Jahren nicht, teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der FDP-Fraktion mit. Im Fünfjahresvergleich errechnete die Polizei ein Zunahme um 16,3 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 wurden 9947 Straftaten angezeigt. Weiter dominieren Fahrraddiebstähle (3419), Rauschgiftdelikte (2510) und Körperverletzungen (973). Betroffen sind vor allem die Bahnhöfe größerer Städte. Allein am Hauptbahnhof Stuttgart schnellte die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2014 um 148 auf 791 hoch. Wobei dieser Wert vor allem durch die Zunahme von Verstöße gegen das Asylverfahrens gesetzt zu erklären sei, hieß es.

Doch auch der Taschendiebstahl ging deutlich nach oben: von landesweit 170 Fällen im Jahr 2011 auf 401 Fälle im letzten Jahr. Als häufigste Tatzeit weist die Statistik die Zeit zwischen 16 und 19 Uhr aus. Aufgeklärt wird demnach rund jede zweite an den Bahnhöfen verübte Straftat, wobei die Aufklärungsquote bei Rauschgiftkriminalität mit über 95 Prozent seit Jahren sehr hoch ist und bei Taschendiebstahl mit knapp 9 Prozent in 2015 recht gering.

Mehr Straftaten am Hauptbahnhof Mannheim

Die Straftaten am Mannheimer Hauptbahnhof stiegen von 431 im Jahr 2014 auf 502 im Jahr 2015. Die Aufklärungsquote 2014 lag bei 81,4 Prozent, im Jahr darauf bei 84,1 Prozent.

Besonders ins Auge sticht die Entwicklung in Hockenheim. Hier waren es im Jahr 2014 25 Fälle und ein Jahr später 69. Die Aufklärungsquolte sank von 36 Prozent (2014) auf 4,3 Prozent. Deutlich mehr Straftaten ereigneten sich es auch am Bahnhof in Oftersheim - die Zahl der Fälle stieg von 17 auf 38. Hier ist auch die Aufklärungsquote in den Keller gerutscht. Die Beamten klärten im Jahr 2014 in Oftersheim 17,6 Prozent der Fälle - ein Jahr später nur noch 2,6 Prozent.

Am Heidelberg Hauptbahnhof wurden dagegen deutlich weniger Straftaten registriert. Waren es im Jahr 2014 noch 413 Fälle, so wurden ein Jahr später noch 320 Fälle festgestellt. Jedoch ging die Aufklärungsquote 2014 von 73,4 Prozent auf 47,2 Prozent im Jahr 2015 zurück. (dpa/nina)