Industrie- und Handelskammertag fordert zusätzliche Investitionen in Brücken

Mannheim. Peter Kulitz, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), fordert von Grün-Schwarz mehr Investitionen in die Brücken im Südwesten. "Die von der Landesregierung jährlich bereitgestellten Erhaltungsmittel reichen nicht aus, um auch die notwendigen Brückensanierungen abzudecken. Hier werden dringend zusätzliche Gelder benötigt", sagte Kulitz dem "Mannheimer Morgen".

Bei den "sprudelnden Steuereinnahmen und der Absichtserklärung im Koalitionsvertrag, diesen Mangel zu beheben", sei jetzt der richtige Zeitpunkt, den Sanierungsstau anzugehen. "Sonst drohen gravierende Einschränkungen für den Wirtschaftsverkehr im Land", so Kulitz weiter. Deswegen könne für ihn die Lösung nur heißen: "Konsequentes und zügiges Umschichten von Haushaltsmitteln zugunsten von Geldern für Brückensanierungen. Es gilt, die richtigen Prioritäten im Landeshauhalt zu setzen und dem Verkehrshaushalt mehr zuzuweisen."

40 Prozent der Brücken in schlechtem Zustand

Auch die baden-württembergische Bauwirtschaft beklagt den Zustand zahlreicher Straßenbrücken im Land. "Wir fordern die Landesregierung auf, nicht nur vom Bund mehr Geld einzufordern, sondern selbst ausreichend Mittel zu investieren, um die Brücken in ihrer Verantwortung vor weiterem Verfall zu bewahren", sagte Bauwirtschaftspräsident Bernhard Sänger am Mittwoch in Stuttgart. An Landesstraßen gibt es mehr als 3100 Brücken. 40 Prozent sind laut Verbandsangaben in einem so schlechten Zustand, dass sie dringend saniert werden müssten. Hauptursache für den raschen Verfall sei der stark angestiegene Schwerlastverkehr.