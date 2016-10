„Jetzt schauen wir genauer hin“

Mannheim. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hofft nach dem gestrigen Ende der Bieterfrist auf eine Fortsetzung des Flugbetriebs am Regionalflughafen Hahn. Bei einem Redaktionsbesuch dieser Zeitung äußerte er sich auch über anstehende Investitionen der US-Streitkräfte in Milliardenhöhe.

Herr Lewentz, die erste Runde beim Verkauf des Flughafens Hahn ist grandios gescheitert. Wo lagen die Fehler?

Roger Lewentz: Wir haben bis zum Schluss das Gefühl gehabt, dass wir einen ernsthaften Verhandlungspartner haben. So hatte SYT mehrere Termine verschoben, weil sie etwa Fragen der Umwelt und Altlasten sehr genau beschrieben haben wollte. Im Nachhinein betrachtet haben wir sicher nicht tief genug gebohrt in der Frage: Ist die Firmenkonstruktion, sind die Firmen belastbar? Das war der große Fehler.

Roger Lewentz Der heute 53-jährige Roger Lewentz ist in Lahnstein geboren und absolvierte eine Ausbildung als Verwaltungsbeamter. Seit 1984 SPD-Mitglied, war er erst in der Kommunalpolitik tätig. Unter Ministerpräsident Rudolf Scharping wechselte Lewentz 1991 als Referent in die Mainzer Staatskanzlei. Landtagsabgeordneter ist er seit 1994. In die Landesregierung trat er 2006 zunächst als Staatssekretär ein und ist seit 2011 Innenminister. Als Nachfolger Kurt Becks im SPD-Landesvorsitz bekleidet Lewentz seit 2012 auch dieses Amt in Rheinland-Pfalz. kn

Am Freitag endete die zweite Bieterrunde. Wie sieht es denn mit den Angeboten aus, wird man diesmal genauer hinschauen?

Lewentz: Natürlich schaut man genauer hin. Wir haben ja eine weitere Kontroll- und Beratungsebene mit Professor Jonas vom Beratungsunternehmen Wath & Klein eingezogen. Ich gehe davon aus, dass wir Angebote vorliegen haben werden, die dann natürlich ausgewertet werden müssen. Verbunden damit ist die Einzahlung von 250 000 Euro auf ein Notaranderkonto. Man wird sehen, wie viele Angebote es am Ende des Tages sind. Doch müssen die dann erst geprüft werden, es sind ja sehr verbindliche Angebote, also auch sehr umfangreich.

Wie lange dauert die Prüfung?

Lewentz: Um eine Einschätzung von Experten zu bekommen, wie belastbar die jeweiligen Angebote sind, wird es schon noch einige Tage dauern.

Die Firma von Ex-Staatssekretär Siegfried Englert ist wieder dabei?

Lewentz: Das Unternehmen ADC hat zumindest angekündigt, dass es ein Angebot abgeben wird.

Sind sie optimistisch, dass ein Verkauf zustande kommen wird und auch der Flugbetrieb weitergeht?

Lewentz: Das hoffen wir sehr. Wir brauchen diesen Verkauf, damit der Flugbetrieb tatsächlich dauerhaft gesichert werden kann. Nach den Kenntnissen, die ich bisher habe, gehen alle Bieter vom Flugbetrieb aus.

Die SPD regiert seit der Landtagswahl im März 2016 mit zwei recht gegensätzlichen Koalitionspartnern, FDP und Grüne. Funktioniert das?

Lewentz: Ich bin erstaunt und erfreut, wie schnell wir zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gefunden haben. Das Regieren greift Hand in Hand und funktioniert gut. Da ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer sicher die entscheidende Person, die sehr verbindlich und verbindend agiert. Das ist eine Koalition, die sehr intensiv miteinander spricht. Soweit man das nach so kurzer Zeit sagen kann: Diese Koalition ist ein gutes Modell einer Dreierkoalition auf Landesebene, auch für andere.

Wer wird SPD-Kanzlerkandidat - Sigmar Gabriel oder Martin Schulz?

Lewentz: Ein Parteivorsitzender hat das erste Zugriffsrecht. Eine Partei wie die SPD hat aber immer weitere Persönlichkeiten, mit denen sie als Partei in die Bundestagswahl gehen kann. Neben EU-Parlamentspräsident Schulz habe ich vor einiger Zeit auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier genannt.

Steinmeier wird ja inzwischen von der SPD auch als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten genannt. Würden Sie nicht bedauern, wenn er sein jetziges Amt als Außenminister verlässt?

Lewentz: Wir brauchen an der Spitze der Republik wirklich tolle Persönlichkeiten, die auch Erfahrung haben. Von daher traue ich Steinmeier dieses Amt wirklich zu. Zwar müsste er dafür sein jetziges Amt aufgeben, aber man sollte sich bei der Suche nach einem Bundespräsidenten nicht nur auf ehemalige Politiker beschränken.

Anderes Thema: Die amerikanischen Streitkräfte in Europa werden weniger. Sie waren in diesem Jahr in den USA. Was bedeutet die Entwicklung für Rheinland-Pfalz?

Lewentz: Die Stationierung amerikanischer Truppen in Europa ist in der Tat rückläufig, in Rheinland-Pfalz aber weist die Tendenz nach oben. Man kennt das Land als sehr verlässlichen Partner. Wir sind regelmäßig im Gespräch. Die US-Streitkräfte bauen gerade in Weilerbach ein neues Hospital, in das die Amerikaner 990 Millionen Dollar investieren. Und am Fliegerhorst Spangdahlem sind es über 400 Millionen, weil dorthin der im britischen Mildenhall aufgegebene US-Standort verlegt wird. In die Eifel werden 2000 US-Soldaten neu hinziehen mit ihren Familien. Der zuständige General hat mir gesagt, dass man rund 50 Prozent der US-Army in Europa in Rheinland-Pfalz konzentriert haben wird.

Von welcher Größenordnung reden wir dann?

Lewentz: Von insgesamt rund 17 600 US-Soldaten. Hinzu kommen etwa 11 200 Zivilangestellte und 35 000 Familienangehörige. Wir gehen von rund 63 800 Amerikanern in Rheinland-Pfalz aus. Das ist eine erhebliche Wirtschaftskraft. Mit Blick auf die mehr als 7000 deutschen Ortskräfte sind die amerikanischen Streitkräfte der fünftgrößte Arbeitgeber im Land.