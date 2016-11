Justiz will sicher arbeiten können

Matthias Grewe vom Richter-Verein schlägt Alarm. © Ganter

Stuttgart. Der Verein für Richter und Staatsanwälte sieht die Sicherheit in den baden-württembergischen Gerichten gefährdet. Die aktuelle Personalausstattung im Bereich der Sicherheitsleute im Südwesten sei "nicht ausreichend", erklärt Matthias Grewe, Landesvorsitzender der Vereinigung, dieser Zeitung. Dies sei alarmierend, denn nach der Wahrnehmung der Richter und Staatsanwälte "nimmt die Zahl der bedrohlichen Situationen zu".

Nach Informationen des Stuttgarter Justizministeriums gab es 2016 bis Ende Oktober 66 gemeldete Übergriffe in Gerichtssälen im Südwesten. Hierbei handele es sich um Handgreiflichkeiten, Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen. Damit befindet sich der Trend ungefähr auf dem bereits hohen Niveau von 2015, als am Ende des Jahres 88 solcher Übergriffe gemeldet wurden. Statistisch ausgewertet werden solche Delikte vom Land erst seit vergangenem Jahr.

"Wir haben, wie andere Bundesländer auch, leider einen Anstieg sicherheitsrelevanter Vorfälle bei Gericht zu verzeichnen", erklärt Justizminister Guido Wolf (CDU) dieser Zeitung. Laut seiner Behörde verfügt die baden-württembergische Justiz an den 230 Gerichtsstandorten - zu diesen gehören von Oberlandesgerichten über Amtsgerichte bis hin zu Staatsanwaltschaften sämtliche Einrichtungen - über 450 Wachtmeister. Aus diesem Pool werden auch diejenigen rekrutiert, die Sicherheitsaufgaben übernehmen.

Zum Vergleich: Laut dem bayerischen Justizministerium gibt es im Freistaat 1080 Wachtmeister. Immerhin: In Baden-Württemberg wurden vor drei Jahren 50 Justizwachtmeisterstellen für die "Sicherheitsgruppen der Gerichte und Staatsanwaltschaften" (SGS) geschaffen. Sie sind derzeit auf acht Standorte - darunter auch das Landgericht Mannheim - verteilt. Mitglieder der SGS können auch von anderen Gerichten im Südwesten bei Bedarf angefordert werden.

Konsequente Einlasskontrollen

Mit den Sicherheitsbedingungen ist Grewe trotzdem nicht zufrieden. "Es muss immer ausreichend geschultes Personal vor Ort sein", fordert er. So seien für die "Vorführung und Bewachung von Gefangenen" in einzelnen Verhandlungen allein zwei Personen nötig. Zudem verlangt er, konsequent "anlassunabhängige Einlasskontrollen" durchzuführen. Zur Verstärkung der Überprüfungen an den Eingängen seien nochmals "mindestens zwei bis vier Wachtmeister pro Gebäude" nötig. Bisher kämen Besucher meist ohne Sicherheitscheck in Gerichtsgebäude. Vor allem die rechtsextremen Reichsbürger zeigten zuletzt verstärkt Präsenz in Gerichtssälen und störten Verhandlungen. Wolf will aufgrund der vielen Übergriffe - kleinere Delikte kommen laut seinem Haus fast täglich vor - mehr in die Sicherheit investieren. "Aufgrund des Anstiegs der Vorfälle brauchen wir zusätzliche Justizwachtmeister, um die Sicherheit an den Gerichten weiter zu erhöhen", sagt er.

Bei den Verhandlungen zwischen Grünen und CDU über den Haushalt 2017 hatte Wolf versucht, 40 neue Stellen für Justizwachtmeister zu bekommen. Vorgesehen sind bis jetzt nur 21 Posten. Diese sollen laut Wolf ausschließlich dafür verwendet werden, um "die Sicherheit in Gerichten und bei Staatsanwälten zu verbessern."