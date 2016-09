Kretschmann wirbt für Jesidinnen

UN-Sonderbotschafterin und Jesidin Nadia Murad fand im Land Schutz. © dpa

Stuttgart. Am Wochenende ist die Jesidin Nadia Murad zur Sonderbotschafterin der UN für Opfer des Menschenhandels ernannt worden. Die 23-jährige Jesidin aus dem Nordirak gehörte zu den 1000 Frauen, die Kämpfer der Terrormiliz IS als Sklaven gehalten hatten und von der Regierung nach Baden-Württemberg geholt wurden. Nun wirbt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei den anderen Bundesländern, weitere Jesidinnen in Deutschland in Sicherheit zu bringen. 3200 Frauen und Kinder der religiösen Minderheit würden noch dringend auf Hilfe warten. "Es müsste doch möglich sein, ihr schlimmes Schicksal zu mildern", sagt er.

Die humanitäre Hilfe für die Jesidinnen bilanziert Kretschmann als Erfolg. "Baden-Württemberg erfährt hohe Anerkennung für das Sonderkontingent", betont der Grünen-Politiker. Sogar bei der UN gebe es viel Lob, berichtet Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), die am Wochenende zusammen mit Murad und ihrer Promi-Anwältin Amal Clooney in New York war. Das sei eine Einladung an andere Länder, sagt sie.

Bisher hat Kretschmann weithin vergeblich um Nachahmer geworben. Nur die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben im Frühjahr zusammen 100 Frauen aufgenommen. Vielleicht liegt die Zurückhaltung in den befürchteten hohen Kosten für die psychologische Betreuung der traumatisierten Frauen. 95 Millionen Euro hat Baden-Württemberg für die ersten drei Jahre insgesamt eingeplant. Das entspricht fast 100 000 Euro pro Kopf und ist sicher ein Vielfaches der Kosten für "normale" Flüchtlinge. Die kann aber weder Kretschmann noch das Innenministerium beziffern.

Land übernimmt alle Ausgaben

Unter allen Umständen wollte Kretschmann das Sonderkontingent zu einem Erfolg machen. Denn beschlossen wurde die Rettungsaktion im Herbst 2014. Damals stand der Grüne wegen seiner Asylpolitik bei den eigenen Parteifreunden massiv unter Druck.

Mit Großzügigkeit lockte das Land die Städte und Gemeinden, "freiwillig" die Jesidinnen aufzunehmen. Sämtliche Kosten werden erstattet. Und die Kommunen müssen entsprechend weniger andere Asylbewerber unterbringen. "Mir sind keine Probleme bekannt", zeigt sich Gerhard Mauch vom Städtetag mit der Regelung zufrieden.

Staatsminister Klaus-Peter Murawski betont, die "tatsächlichen Kosten liegen deutlich unter dem Finanzrahmen". Es zeige sich, dass die Frauen "weitaus weniger Bedarf für individuelle Therapien haben als erwartet". Murawski: "Die beste Therapie war die Aufnahme in Baden-Württemberg."

Die grün-schwarze Landesregierung will jetzt ihre Hilfen vor Ort im Nordirak ausbauen. Bauer kündigt an, in der Stadt Dohuk ein Institut für Psychotherapie aufzubauen. 30 Ärzte, Lehrer und Pflegekräfte sollen dort ab Frühjahr zu Therapeuten fortgebildet werden. "Wir wissen, dass Kriegstraumata sogar generationenübergreifend wirken", sagt die Grünen-Politikerin. Bauer: "Leid darf nicht zu Gift werden." 1,3 Millionen Euro stellt das Land bereit.

Derweil kämpfen Anwältin Clooney und ihre Mandatin Murad dafür, die IS-Kämpfer vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen. Murad selbst wurde vergewaltigt und musste bei der Erschießung ihrer sechs Brüder und der Mutter zusehen. Trotz ihrer internationalen Bekanntheit will sie weiter im Südwesten leben, berichtet Kretschmann. Murad sei die erste UN-Sonderbotschafterin aus Baden-Württemberg.