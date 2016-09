Ku-Klux-Klan „isolierte Gruppen“

Der Mord an der Polizistin Kiesewetter gibt noch immer Rätsel auf. © dpa

Stuttgart. Der Politikwissenschaftler Thomas Grumke hat die Bedeutung des rassistischen Ku-Klux-Klan für die rechtsextremistische Szene in Baden-Württemberg stark relativiert. "Es handelt sich um schwach organisierte, isolierte Gruppen", sagte Grumke vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zum "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU). In Deutschland habe es überhaupt seit den 90er Jahre "nur eine Handvoll Gründungen gegeben", die in der rechten Szene "nie Bedeutung erlangt haben". Angelockt würden die Rechten von Titeln und Symbolen wie den Kutten.

Auch der zweite NSU-Ausschuss beschäftigt sich mit der Gruppe des Ku-Klux-Klan, die Anfang des Jahrtausends in Schwäbisch Hall unter starker Beteiligung von V-Leuten der Geheimdienste sein Unwesen trieb. Zwei Polizisten waren zeitweise dort Mitglied, von denen einer Gruppenführer der im April 2007 in Heilbronn erschossenen Polizistin Michèle Kiesewetter war. Dass die beiden mit einer milden Rüge davonkamen, findet Experte Grumke unzureichend: "Die gehören natürlich entlassen."

Grumke fordert eine bessere Ausbildung der Polizisten für den Kampf gegen den Rechtsextremismus. Die Sachbearbeiter seien für die schwierige Aufklärung nicht qualifiziert und an der Spitze wechsle das Führungspersonal durch die bei der Polizei übliche Rotation zu häufig.

Zäher Neustart

Keine Fortschritte erzielte der zweite NSU-Ausschuss gestern bei der Frage, ob Mitarbeiter eines amerikanischen Geheimdienstes am Tag des Kiesewetter-Mordes in Heilbronn waren. "Wir wissen auch nicht mehr als zuvor", fasste Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) die nicht-öffentliche Vernehmung eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes (BND) zusammen. Drei weitere Zeugen aus dem BND und dem Militärischen Abschirmdienst sollen Licht ins Dunkel bringen. Der Ex-Mitarbeiter eines US-Geheimdienstes, der vor fünf Jahren erstmals über das Thema berichtete, gab dem Ausschuss gestern schon zum zweiten Mal einen Korb. pre