Land und Kommunen regeln Finanzen

Die Empfehlungen werden in die Haushaltsberatungen für 2017 einfließen.

Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung und die drei großen kommunalen Landesverbände haben bei den Verhandlungen über die künftige Finanzausstattung von Städten, Gemeinden und Kreisen eine Einigung erzielt. Dies erklärten die kommunalen Vertreter gemeinsamen mit Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gestern im Anschluss an die Sitzung der Finanzkommission.

"Wir haben eine tragfähige und akzeptable Lösung für alle Beteiligten gefunden", sagte Sitzmann. "Die Verhandlungen wurden sachlich und in respektvoller Atmosphäre geführt", erklärte auch Städtetagspräsidentin Barbara Bosch. Als nächsten Schritt legt die Finanzkommission jetzt dem Landtag und dem Kabinett die erarbeiteten Empfehlungen für die weiteren Haushaltsberatungen über den Etat 2017 vor.

Eine Niederlage erlitten die Kommunen bei den Gesprächen über den Vorwegabzug des Landes aus der kommunalen Finanzenmasse. Die Vertreter von Städten, Gemeinden und Kreisen versuchten den bisherigen Betrag in Höhe von 315 Millionen Euro beizubehalten. Nun müssen sie in den nächsten Jahren sogar mit einer Verdopplung rechnen. "Der Vorwegabzug ist und bleibt schmerzhaft", sagte Landkreistagspräsident Joachim Walter. Positiv für die Kommunen ist hingegen, dass das ihnen das Land bis zum Jahr 2021 weiterhin 23 Prozent seines Steueraufkommens für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stellt.

Ebenfalls für Planungssicherheit bei den Kommunen sorgt, dass sie das Land von 2017 bis 2019 mit zehn Prozent an einem Programm zum Abbau des Sanierungsstaus beteiligen will. Laut Bosch gehe man hier von Kosten für Schulen, Straßen oder Kitas in Höhe von rund drei Milliarden Euro aus.

Mit Licht und Schatten

Laut Gemeindetagspräsident Roger Kehle handelt es sich bei dem Verhandlungsergebnis um einen Kompromiss "mit Licht und Schatten". Positiv bewertet er unter anderem, dass die Kommunen von 2017 bis 2019 pro Flüchtling jährlich eine Pauschale in Höhe von 1125 Euro vom Land erhalten.

Zudem sollen nach den schweren Unwettern im Mai Konsequenzen gezogen werden. Deswegen wird ein Unwetterfonds eingerichtet, den Land und Kommunen jeweils zur Hälfte bestücken werden. Bisher ist geplant, dass jährlich 30 Millionen Euro in den Fonds fließen. "Wir tragen den Kompromiss mit, ohne dass wir jubilieren", zog Landkreistagspräsident Joachim Walter gestern Abend eine eher nüchterne Bilanz des Gesamtpakets.

CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart zeigte sich zufrieden mit der erzielten Einigung. "Ein faires Miteinander und eine Einigung im Sinne dieser fairen Partnerschaft mit den Kommunen sind uns wichtig", sagte er. Die Landesregierung habe sich als "verlässlicher Partner der Kommunen bewiesen", erklärte auch Andreas Schwarz, Chef der Landtagsfraktion der Grünen.

Die Opposition im Stuttgarter Parlament bewertete das Ergebnis hingegen anders. "Nur bei den Bürger können sich Kreise, Städte und Gemeinden die Ausfälle der Landeszuweisungen zurückholen", meinte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke.