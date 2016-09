Landkreise fordern Korrekturen

Stuttgart/Mannheim. Die von der grün-schwarzen Landesregierung für bleibeberechtigte Flüchtlinge verhängte Wohnsitzauflage stößt auf Probleme in der Praxis. Der Landkreistag Baden-Württemberg fordert eine Gesetzesänderung, um bei Verstößen gegen die Auflagen wie angekündigt die Sozialhilfe kürzen zu können. "Die Rechtslage in der Fassung des Integrationsgesetzes ist nicht ausreichend", heißt es in einem aktuellen Rundschreiben von Hauptgeschäftsführer Eberhard Trumpp an alle Stadt- und Landkreise. Klagen aus den Kommunen gibt es auch über den Verteilschlüssel, nach dem die Flüchtlinge zugewiesen werden sollen.

Als zweites Bundesland nach Bayern hat Baden-Württemberg per Verwaltungsvorschrift verfügt, dass den Asylbewerbern nach Abschluss ihres Verfahrens ein Wohnort für drei Jahre zugewiesen wird. "In Baden-Württemberg gibt es auch künftig keine Ghettos", begründete Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Vorgabe. Eine freie Wohnortwahl von Ausländern "würde zu einem Ungleichgewicht führen und damit die Integration erschweren".

Sondersituation in Mannheim

Der Landkreistag begrüßt zwar die Steuerung. Gleichzeitig sammelt der Verband Hinweise auf praktische Mängel des Konzepts. Die Flüchtlinge sollen für die Anschlussunterbringung auf Stadt- und Landkreise nach dem Einwohnerschlüssel verteilt werden. Die bisher übliche Verschonung der Standorte mit einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes sieht Strobls Verordnung nicht mehr vor.

Der Mannheimer Sozialbürgermeister Michael Grötsch (CDU) hat deshalb bereits per Brief bei Strobl protestiert. Die Stadt müsse nach den neuen Verteilungsregeln 3000 Flüchtlinge aufnehmen, obwohl sie in Erstaufnahmestellen bis zu 7750 Flüchtlinge unterbringen muss. In Mannheim gebe es auch durch die Zuwanderung von bulgarischen und rumänischen Staatsangehörigen eine Sondersituation.