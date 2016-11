Lange Liste mit Vorwürfen

Die beiden Hauptangeklagten gestern vor Prozessbeginn im Landgericht in Konstanz. Ihnen wird vorgeworfen, Lohnwucher betrieben zu haben.

Konstanz. Allein die Verlesung der Anklage dauert fast eine halbe Stunde. Der Staatsanwalt listet einen Vorwurf nach dem anderen auf: Ein Ehepaar aus Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) soll in seinen Fast-Food-Filialen die Mitarbeiter wiederholt unter Druck gesetzt und ihnen sittenwidrig niedrige Löhne bezahlt haben - in Einzelfällen seien Arbeitnehmer sogar im Büro eingesperrt oder festgehalten worden. Es geht um gewerbsmäßigen Wucher, bandenmäßige Erpressung, Freiheitsberaubung und Nötigung - in mehreren hundert Fällen. Der Prozess gegen den 47-Jährigen und seine Frau hat gestern vor dem Landgericht in Konstanz begonnen - mit schweigenden Hauptangeklagten.

Die Angeklagten schweigen

Weder der Besitzer der Filialen noch seine Frau wollen Angaben zu den Vorwürfen machen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 47-Jährige die Filialen der Fast-Food-Kette zwischen 2004 und 2008 in Villingen, Schwenningen, Bad Dürrheim, Tuttlingen und Zimmern ob Rottweil gegründet. Seine Ehefrau soll die Lohnbuchhaltung gemacht und später auch als Geschäftsführerin fungiert haben. Zunächst sei alles noch gut gelaufen, sagt ein 35 Jahre alter Mitangeklagter, der die Fragen der Richter im Gegensatz zu dem Ehepaar ausführlich beantwortet. "Ich kann aus der Anfangszeit nichts Negatives sagen. Das hat erst mit der Zeit begonnen, dass es schwieriger wurde." Mit den Jahren seien mehr Filialen dazu gekommen, dadurch habe es mehr Rotation unter den Mitarbeitern gegeben und die Stimmung zwischen Chef und Angestellten sei schlechter geworden. Irgendwann habe es permanent Druck auf die Arbeitenden gegeben.

Was ist Wucher? Vor dem Landgericht in Konstanz steht ein Ehepaar, das Mitarbeitern in seinen Fast-Food-Filialen zu niedrige Löhne gezahlt haben soll. Der Vorwurf der Anklage lautet Wucher - aber was ist das eigentlich? Laut Paragraf 291 des Strafgesetzbuchs (StGB) steht der Vorwurf im Raum, wenn jemand die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen ausbeutet, indem er sich oder einem Dritten etwa für die Vermietung von Räumen für die Gewährung eines Kredits oder für eine sonstige Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung oder deren Vermittlung stehen. Als Lohnwucher werden nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zudem Entgeltvereinbarungen bezeichnet, die weniger als zwei Drittel des branchenüblichen oder regional gezahlten Tariflohns betragen. Bestraft werden kann Wucher mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe. lsw

Man habe sie vor die Wahl gestellt, entweder alles zu machen, was von ihnen verlangt werde - oder aber auf der Straße zu landen. "Und es wurde klar gemacht, dass man keinen anderen Job finden würde - dafür sorgt der Chef", sagt der 35-Jährige, der ab 2006 für die beiden als Restaurantleiter gearbeitet hatte. "Das ist nichts anderes als Angst, und damit wurde gespielt."

Mitarbeiter genötigt?

Laut Anklage hatten die beiden Besitzer - teils unter Mithilfe des 35-Jährigen - den Mitarbeitern mehrfach mit fristlosen Kündigungen oder ungerechtfertigten Lohnabzügen gedroht. Einer Mitarbeiterin seien 55 Euro vom Gehalt einbehalten worden, weil sie angeblich Kekse im Ofen verbrannt hatte. Zudem wurden die Arbeitnehmer aus Sicht der Staatsanwaltschaft dazu genötigt, Vorschusszahlungen zu bestätigen, die sie in Wirklichkeit nie erhalten hatten - oder mit ihrer Unterschrift die Schuld für Fehler anzuerkennen, die sie nicht gemacht hatten. In Einzelfällen sollen Angestellte auch so lange im Büro eingesperrt worden sein, bis sie beispielsweise eine Aufhebungsvereinbarung unterschrieben hätten.

Aus Sicht der Anklage wurde den Mitarbeitern auch zu wenig Lohn gezahlt - das Gehalt habe zum Teil nur zwei Drittel des ortsüblichen Tarifs erreicht, sagt der Staatsanwalt. Das sei Lohnwucher - der Schaden bei den Opfern liege dadurch bei rund 265 000 Euro. Der Verteidiger des 47-Jährigen zweifelt den Vorwurf des Wuchers jedoch an - es sei gar nicht klar, wie hoch der ortsübliche Tarif in der Region und in diesem Wirtschaftszweig gewesen sei.