Mal chaotisch, mal unauffällig

Nach den Wahlerfolgen kommen schon bald die Mühen des Alltags, wie in Rheinland-Pfalz, oder auch massiver interner Streit, wie in Baden-Württemberg.

Stuttgart/Mainz. Die AfD ist bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand auf 20,8 Prozent gekommen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sitzt sie seit März in den Landtagen. Welche Spuren hat sie dort hinterlassen? Unsere Korrespondenten bilanzieren die Ereignisse.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde die AfD bei der Landtagswahl mit 15,1 Prozent die drittstärkste Kraft im Land. Stolz zogen die 23 Abgeordneten mit ihrem Fraktionschef Jörg Meuthen, der eine "vitale, deutlich vernehmliche Opposition" ankündigte, in das Parlament ein. Sie wollten anders sein als die etablierten Parteien, fallen seitdem jedoch vor allem durch Undiszipliniertheiten und Negativschlagzeilen auf.

Eskaliert ist die Situation, als ein Streit über antisemitische Thesen des AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon entbrannte. Meuthen, der Gedeon loswerden wollte, und 13 Getreue verließen die Fraktion und gründeten die Alternative für Baden-Württemberg (ABW). "Die AfD ist eine Chaostruppe, durchsetzt von politischen Wirrköpfen", brachte SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch auf den Punkt, was innerhalb der Parlamentarier von Grünen, CDU, SPD und FDP Konsens ist.

Es entstand ein Machtkampf zwischen den beiden AfD-Bundesvorsitzenden Meuthen und Frauke Petry, die extra nach Stuttgart kam, um öffentlichkeitswirksam zu vermitteln und damit Meuthen vorzuführen. Trotzdem bestätigten drei unabhängige Gutachter die Existenzberechtigung einer zweiten Fraktion. Jetzt soll ein Mediator versuchen, die beiden zerstrittenen Truppen wieder zusammenzubringen.

Relativ schnell einig waren sich AfD und ABW hingegen darin, ihre parlamentarisches Recht zu nutzen und einen Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus einzurichten. Diese Möglichkeit haben zwei Fraktionen. Am 28. September will der Landtag entscheiden, ob der von AfD und ABW beantragte Untersuchungsausschuss eingesetzt werden kann. Die anderen Parteien wollen notfalls die Gültigkeit des Antrags sogar vor dem baden-württembergischen Verfassungsgerichtshof klären lassen. "Unsere Wähler hätten kein Verständnis dafür, wenn wir die uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel nicht ausschöpfen würden", sagte hingegen der ABW-Abgeordnete Rainer Podeswa.

Rheinland-Pfalz

Die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag scheint auffallend bestrebt, nicht negativ aufzufallen. Heftige interne Auseinandersetzungen oder gar eine Spaltung wie in Baden-Württemberg sind für die 14 Abgeordneten der Partei kein Thema. Allerdings bleibt die bei der Landtagswahl am 13. März mit 12,6 Prozent zur drittstärksten Kraft gewordene Partei in der Sache eher unauffällig. Die Auseinandersetzungen mit der Ampelkoalition unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), insbesondere zum gescheiterten Verkauf des Flughafens Hahn, wird klar von der größeren Oppositionspartei CDU und deren Fraktionschefin Julia Klöckner bestimmt. Und die hat schon in der ersten größeren Parlamentsdebatte über die Regierungserklärung betont, dass es keine Koalition in der Opposition gibt, eine Zusammenarbeit mit der AfD komme nicht in Frage.

Einzig mit der sehr früh erhobenen Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Hahn-Debakel machte die AfD von sich reden. Doch den kann sie alleine nicht durchsetzen. AfD-Fraktionschef Uwe Junge, ein ehemaliger Bundeswehroffizier mit Erfahrung in Afghanistan, ist die unbestrittene Führungsfigur der Rechtspopulisten im Landtag. Er ist im Großen und Ganzen um einen geschmeidigen Umgangston bemüht. Polemische Zwischenrufe kommen eher von Fraktionskollegen. So entging der AfD-Abgeordnete Joachim Paul einmal nur knapp einem Ordnungsruf, als er den SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer als "Brandstifter" und "Hetzer" titulierte.

Solche Schimpfworte vermeidet Fraktionschef Junge geflissentlich, was aber nicht heißt, dass er ein Meister der sachlichen Auseinandersetzung wäre. "Es entsteht bei immer mehr Bürgern der Eindruck, als sei Ihnen der ungebildete marokkanische Immigrant wichtiger als die deutsche Rentnerin, die ihr Leben lang geschuftet hat", rief er einmal der Koalition zu.