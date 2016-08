„Mehr Lehrer an Realschulen“

GEW-Chefin Doro Moritz pocht vor allem für Grund- und Realschulen auf mehr Lehrerstellen. © dpa

Stuttgart. Doro Moritz ist baden-württembergische Landesvorsitzende der größten Interessenorganisation im Bildungswesen, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Für das neue Schuljahr fordert sie von Grün-Schwarz mehr Lehrerstellen und keine Einsparungen im Kultusbereich. Zudem steht sie religiösen Symbolen in der Schule skeptisch gegenüber.

Frau Moritz, Grün-Schwarz will laut der Nebenabsprachen 5000 Stellen abbauen. Kann der Bildungsbereich hier seinen Teil beitragen?

Doro Moritz: Der Bildungsbereich kann hier überhaupt nichts dazu beitragen. Wir unterstützen die Haltung der Kultusministerin, die Einschnitte im Bildungsetat ablehnt.

Doro Moritz Dorothea Karin Anna - genannt Doro - Moritz, Jahrgang 1955 , engagiert sich schon frühzeitig in der Personalratsarbeit.

, engagiert sich schon frühzeitig in der Personalratsarbeit. Nach ihrem Pädagogik-Studium arbeitet sie einige Jahre als Lehrerin an der Ludwig-Uhland-Schule in Heimsheim (Enzkreis).

arbeitet sie einige Jahre als Lehrerin an der Ludwig-Uhland-Schule in Heimsheim (Enzkreis). Dort setzt sie sich seit 1981 für die Belange von Lehrern ein. Zunächst als Personalrätin in Pforzheim, später dann auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

in Pforzheim, später dann auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Von 1986 bis 2000 ist sie Geschäftsführerin der GEW Nordbaden. Danach ist sie bis 2008 stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Baden-Württemberg.

der GEW Baden-Württemberg. Seit April 2008 ist sie Landesvorsitzende der GEW , die in Baden-Württemberg aktuell rund 50 000 Mitglieder hat.

, die in Baden-Württemberg aktuell rund 50 000 Mitglieder hat. Moritz hat zwei Töchter. (mis)

Blicken wir auf das neue Schuljahr: Die Realschulen bieten künftig auch den Hauptschulabschluss an. Sind die Realschulen darauf vorbereitet?

Moritz: Nein, das sind sie nicht. Wir halten es für absolut richtig, dass der Hauptschulabschluss an die Realschulen kommt. Neben den bisher geplanten, 100 zusätzlichen Lehrstellen brauchen die Realschulen weitere 300 Stellen, um die nötigen konzeptionellen Aufgaben, Fördermaßnahmen und Inklusion umsetzen zu können. Die Lehrer müssen unterstützt werden, damit sie das Lernen mit der großen Unterschiedlichkeit in der Schülerschaft gut gestalten können.

Wie steht es um die frühkindliche Bildung im Land?

Moritz: Da sehe ich keine Konzepte, wie die Qualität verbessert werden soll. Mit dem vorgesehenen Kinderbildungspass sollen 84 Millionen Euro an die Eltern mit der Gießkanne verteilt werden, im Gespräch sind 75 Euro im Monat pro Elternhaus. Schon jetzt gehen 97 Prozent der Kinder in die Kita. Kein Mensch weiß, ob 75 Euro pro Monat dazu beitragen, dass die restlichen drei Prozent auch in die Kita gehen.

Was muss getan werden?

Moritz: Die Erzieherinnen brauchen mehr Zeit, um die Qualität zu sichern. Wir fordern, dass in allen der knapp 9000 Kitas im Land die Leitung pro Kita-Gruppe für ein Viertel ihrer Arbeitszeit freigestellt wird, um konzeptionell zu arbeiten und Personalverantwortung wahrnehmen zu können. Mit den 84 Millionen Euro könnten zum Beispiel rund 1800 volle Leitungsfreistellungen finanziert werden.

Wegen der vielen Flüchtlingskinder steigt die Zahl der Erstklässler in den Grundschulen deutlich an. Dazu soll hier mehr Deutsch und Mathe unterrichtet werden.

Moritz: Wir begrüßen, dass dafür 320 Deputate neu geschaffen werden. Für die Erweiterung der Kontingentstundentafel ist die Zahl ausreichend. Trotzdem: Bis auf die Grundschule bekommen alle Schularten Zusatzstunden zugewiesen, die nicht für den Pflichtunterricht verplant sind, sondern mit denen zusätzliche Angebote gemacht werden können. Das ist eine klare Benachteiligung der Grundschulen.

Das Land muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2015 neu regeln, ob Lehrerinnen ein Kopftuch in der Schule tragen dürfen. Wie stehen Sie dazu?

Moritz: Das Land steht in der Verantwortung, weltanschauliche Neutralität sicherzustellen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Tragen des Kopftuchs für Lehrer generell erlaubt, löst die Probleme nicht. Schon bisher regeln das Grundgesetz und das Beamtenrecht das Verhalten von Lehrkräften ausreichend.

Sollten sämtliche religiöse Symbole aus der Schule verschwinden?

Moritz: Christliche Symbole haben eine lange Tradition in Baden-Württemberg. Ich persönlich begrüße eine stärkere Trennung von Staat und Kirche. Deswegen wäre es auch wichtig, den Ethikunterricht auszubauen.

Seit 2014 sind junge Musliminnen in Baden-Württemberg laut einem Erlass zur Teilnahme am Schwimmunterricht verpflichtet, können aber einen Burkini tragen.

Moritz: Es gibt Einzelfälle, in denen in Baden-Württemberg der Burkini getragen wird. Man darf die Schülerinnen nicht ausschließen, die ohne das Tragen eines Burkinis dem Schwimmunterricht fernbleiben würden. Die Teilnahme am Unterricht muss durchgesetzt werden. Zur Not können die Schülerinnen den Ganzkörperanzug tragen.