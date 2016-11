Mehr türkische Flüchtlinge im Südwesten

Die Zahl der Flüchtlinge mit türkischem Pass steigt. © dpa

Stuttgart. Die Zahl der türkischen Flüchtlinge, die nach Baden-Württemberg kommen wollen, nimmt zu. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres suchten bereits 568 türkische Staatsbürger im Südwesten Asyl. Das sind schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2015, als es 424 türkische Asylsuchende im Südwesten gab. Dies bestätigte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage.

Ein Grund für die hohen Zugangszahlen sind offenbar auch die restriktiven Maßnahmen, die nach dem Putschversuch von der türkischen Regierung unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan umgesetzt wurden. Westliche Staaten kritisieren dessen hartes Vorgehen gegen Systemkritiker, darunter viele Journalisten, Wissenschaftler oder auch Lehrer. Außerdem plant er die Wiedereinführung der Todesstrafe.

"Die Türkei muss wissen, dass der aktuell eingeschlagene Weg weit weg von Europa führt. Es passt nicht zu Europa, die Einführung der Todesstrafe auch nur zu erwägen", erklärt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl dieser Zeitung. Er habe die klare Erwartung, dass die Türkei den eingeschlagenen Kurs korrigiere. "Auf jeden Fall werden wir es nicht hinnehmen, wenn innertürkische Konflikte mit Gewalt in Baden-Württemberg ausgetragen werden", so Strobl weiter.

Gerade im ersten Halbjahr waren die Asylsuchenden offenbar überwiegend Kurden, die wegen der Militäreinsätze aus dem Südosten der Türkei flohen. Dazu kam noch der gescheiterte Putsch im Juli dieses Jahres und das harte Vorgehen Erdogans. Der Putschversuch alleine hat bislang keine großen Auswirkungen auf die Flüchtlingszahlen gehabt. Laut dem Stuttgarter Innenministerium kamen im August 38, im September 55 und im Oktober 52 Asylsuchende mit türkischer Staatsbürgerschaft nach Baden-Württemberg. Damit waren die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau wie in den Monaten zuvor.

Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde, glaubt trotzdem, dass immer mehr Türken wegen der harten Maßnahmen Schutz in Deutschland suchen werden. "Ich gehe davon aus, dass die Zahl in den nächsten Monaten deutlich steigen wird", sagt Sofuoglu dieser Zeitung. Gerade Intellektuelle hätten derzeit "in der Türkei keine Möglichkeit mehr, sich zu artikulieren". Viele von ihnen stünden im Visier der Regierung. Er nehme auch an, dass sich unter den Flüchtenden in der Türkei auch etliche Unternehmer befinden, die dem Prediger Fethullah Gülen nahe stehen oder laizistisch geprägt seien. "Erdogan stellt alle, die ihm im Weg stehen, unter Generalverdacht", erklärt Sofuoglu, der auch Landesvorsitzender der türkischen Gemeinde ist.

Niedrige Anerkennungsquote

Durch die Verlängerung des Ausnahmezustandes bleibe die Situation weiter angespannt - und gerade die Kritiker Erdogans lebten unter großer Angst. "Ich kann nachvollziehen, dass viele von ihnen ins Ausland fliehen", so Sofuoglu.

Allerdings hatten Türken im laufenden Jahr eher geringe Chancen auf Asyl. "Die Gesamtschutzquote für Asylanträge aus der Türkei lag 2016 bis Ende September bei 6,8 Prozent", teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) der Zeitung "Welt" mit. Insgesamt haben bis Ende September 3793 Türken in Deutschland Asyl beantragt.