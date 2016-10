Meuthen erleichtert über Fusion - Rücktritt als Landessprecher

Stuttgart. Mit der Wahl eines neuen Vorstands und der Verabschiedung einer gemeinsamen Satzung haben die AfD und die von ihr abgespaltene Alternative für Baden-Württemberg (ABW) ihre Wiedervereinigung besiegelt. Nach wochenlanger Mediation und einer Klausur zeigte sich der nach eigenen Angaben mit deutlicher Mehrheit gewählte AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen am Dienstag zufrieden mit dem Zusammenschluss. "Wir sind froh und erleichtert, diese für uns alle nicht befriedigende Phase unserer Trennung überwunden zu haben", sagte Meuthen in Stuttgart. Er werde mit Allen vertrauensvoll zusammenarbeiten, versicherte der Ökonom. Das gelte ausdrücklich auch für die Abgeordneten Stefan Räpple und Christina Baum, die als Rechtsaußen der Fraktion gelten. "Die Missstimmung ist samt und sonders ausgeräumt", resümierte Meuthen. Derweil schwinden die Chancen für die ehemalige Doppelfraktion, einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus im Südwesten im Landtag durchzusetzen. Mit der Verschmelzung wird die 22-köpfige AfD vor der SPD wieder stärkste Oppositionsfraktion im Landtag. Das Zerwürfnis war von antisemitischen Äußerungen des ehemaligen und inzwischen ausgetretenen Fraktionsmitglieds Wolfgang Gedeon ausgelöst worden. Meuthen hatte anders als eine acht-köpfige Rest-AfD den pensionierten Arzt nicht in der Fraktion dulden wollen. Deshalb verließ er die AfD-Fraktion Anfang Juli mit 13 Getreuen und gründete die ABW. In der Präambel der neuen Satzung, die jedes Fraktionsmitglied unterzeichnet hat, wird klargestellt, dass Antisemitismus und Rassismus keinen Platz in der AfD haben. Neben Personalfragen war wohl das Machtgleichgewicht im sechsköpfigen rein männlichen Vorstand Ursache für den langwierigen Einigungsprozess. Ein Geschäftsverteilungsplan soll jetzt einzelnen Vorständen Verantwortungsbereiche zuordnen - und somit Meuthen entlasten. Hintergrund der neuen Struktur könnte aber auch sein, dass Meuthen von einigen Parteikollegen ein "autokratischer Führungsstil" vorgeworfen worden war. Meuthens Stellvertreter Emil Sänze, der Meuthen entsprechend kritisiert hatte, versicherte, man wolle einen kooperativen kollegialen Führungsstil pflegen. Meuthen unterstrich auf Fragen nach möglichem Machtverlust: "Als Schaufensterfigur würde ich mich garantiert nicht zur Verfügung stellen."

Überdies teilte der Volkswirtschaftler mit, sein Amt als Sprecher der baden-württembergischen AfD mit sofortiger Wirkung niedergelegt zu haben. Grund sei die zu starke zeitliche Belastung. Insbesondere gebe es terminliche Kollisionen mit dem Posten des Bundeschefs. Damit bleiben vorerst Bernd Grimmer und Lothar Maier Chefs der Landespartei. Ein Landesparteitag im Frühjahr wird bestimmen, wie viele Sprecherposten es künftig geben soll. Meuthen unterstrich, er wünsche sich im Südwesten zu bleiben, auch wenn es Bitten an ihn gebe, sich 2017 um ein Bundestagsmandat zu bewerben. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sprach mit Blick auf den Zusammenschluss von AfD und ABW von einem längst erforderlichen Schritt. Die Fusion sei für den normalen und geordneten Parlamentsbetrieb von großer Bedeutung. Die Zahlungen an die aufgelöste ABW würden ab sofort eingestellt. Die Landtagsverwaltung gibt die Zusatzkosten für die Doppelfraktion mit 182 573 Euro an. Die AfD betonte, dem Steuerzahler würden durch die Fraktionsspaltung keine zusätzlichen Kosten entstehen. Denn beide Fraktionen seien mit den ihnen zustehenden Mitteln sehr zurückhaltend umgegangen - etwa bei dem Fraktionsfahrzeugen. Überdies würden die für die ABW gezahlten Mittel zurückerstattet, so dass am Ende sogar Geld gespart würde.

Unterdessen wurde ein Gutachten der Landtagsverwaltung bekannt, nach dem der Landtag einen von der ehemaligen Doppelfraktion beantragten Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus im Südwesten erlauben kann, aber nicht muss. Das Parlament müsse einen U-Ausschuss nur einsetzen, wenn diesen zwei Fraktionen fordern, die unterschiedliche Parteien repräsentieren. Angesichts dessen bekräftigte Meuthen seine Absicht, dieses überprüfen zu lassen, notfalls von dem Staatsgerichtshof. AfD-Mann Meuthen will sich ganz auf die Arbeit an der Spitze der Landtagsfraktion und der Bundespartei konzentrieren. Im Fraktionsvorstand werden die Verantwortlichkeiten neue verteilt - zur Entlastung von Meuthen, wie es heißt. (dpa/lsw)