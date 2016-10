„Mit der Ampel gute Erfahrungen gemacht“

Wirtschaftsminister Volker Wissing im Interview mit unserem Korrespondenten Gerhard Kneier. © Enderlein

Mainz. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sieht die Arbeit der Ampelregierung aus SPD und Grünen bislang positiv. Er rät seiner Partei, sich nicht vorab auf bestimmte Koalitionspartner festzulegen.

Herr Wissing, Sie regieren als FDP-Politiker in Rheinland-Pfalz in einer Ampelkoalition zusammen mit SPD und Grünen. Das klingt angesichts der politischen Vergangenheit recht konfliktträchtig. Wie läuft denn die Zusammenarbeit?

Volker Wissing: Im Wahlkampf konkurrieren wir mit allen politischen Mitbewerbern, nicht nur mit SPD und Grünen. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz mit großer Ernsthaftigkeit Koalitionsverhandlungen geführt und uns auf einen sehr präzisen Koalitionsvertrag verständigt. Wir waren uns darüber im Klaren, dass es eine ungewöhnliche Regierungskonstellation ist, die einzugehen viel Verantwortungsbewusstsein erfordert. Dieses Verantwortungsbewusstsein ist auf allen Seiten da. Wir haben vertragstreue Koalitionspartner. Ich habe bisher gute Erfahrungen mit ihnen gemacht.

Volker Wissing Der heute 46 Jahre alte FDP-Politiker Volker Wissing wurde in Landau in der Pfalz geboren. Nach dem Jurastudium war er als Richter und Staatsanwalt tätig. 2004 wurde er über die Landesliste der Partei in Rheinland-Pfalz erstmals in den Bundestag gewählt, dem er bis 2013 angehörte. Zwei Jahre lang war er Vorsitzender des Bundestags-Finanzausschusses und weitere zwei Jahre stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender. Landesvorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz ist Wissing seit 2011. Bei der Landtagswahl im März 2016 kehrte die FDP mit ihm als Spitzenkandidat nach fünfjähriger Abwesenheit mit 6,2 Prozent in den Landtag zurück und bildete eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen. Wissing wurde stellvertretender Ministerpräsident sowie Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. kn

Sie haben als ehemaliger Bundestagsabgeordneter noch die Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP erlebt. Ist es mit drei Partnern nicht viel schwieriger?

Wissing: Im Gegensatz zur damaligen Koalition haben die Koalitionspartner hier den Willen, das gemeinsame Regierungsprogramm auch umzusetzen. Das war mit der CDU im Bund nicht so. Es gab seitens der Union 2009 bis 2013 keinerlei Bereitschaft, die FDP bei der Umsetzung ihrer Finanzpolitik zu unterstützen. Im Gegenteil - man hat gegen den eigenen Koalitionsvertrag gearbeitet. Eine solche Erfahrung habe ich hier in Rheinland-Pfalz bisher nicht gemacht.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf von CDU-Landeschefin Julia Klöckner, in Mainz fehle die liberale Handschrift, es handele sich nur um die Fortsetzung von Rot-Grün mit gelbem Einsprengseln?

Wissing: (lacht laut) Das ist eine ziemlich hilflose Behauptung der Opposition. Wir haben ja eine völlig andere Ausrichtung der Infrastruktur mit einer massiven Erhöhung der Mittel dafür und auch wieder Neubau. Wir haben viel für die frühkindliche Bildung getan. Und wir haben auch eine Neuordnung des Windkraftausbaus in Rheinland-Pfalz. Viele Bürgermeister - auch von der Partei Frau Klöckners - sind der Meinung, dass das eine zu weit gehende Einschränkung der Ausbaumöglichkeiten ist. Wir haben gezeigt, dass wir uns durchaus als starker Partner einbringen in diese Regierung.

Nach den scharfen Angriffen: Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Frau Klöckner?

Wissing: Ich bin professionell genug, um auch mit der Kritik von Julia Klöckner umgehen zu können. Wir haben ein menschlich anständiges Verhältnis. Ich habe mit etwas Verwunderung gesehen, dass die CDU sehr stark die FDP kritisiert hier im Land und mir manchmal schon die Frage gestellt, in welcher Konstellation sie sich denn künftig Zusammenarbeit vorstellt. Aber das muss die CDU für sich beantworten. Ich nehme solche Angriffe jedenfalls nicht persönlich.

Sie und ihr Justizkollege Herbert Mertin sind ja momentan bundesweit die einzigen FDP-Minister. Welchen Umgang mit Koalitionsaussagen würden Sie denn ihrer Partei empfehlen, damit es wieder mehr werden?

Wissing: Ich habe mich in meinem Wahlkampf hier in Rheinland-Pfalz nicht an abstrakten Koalitionsdebatten beteiligt. Und ich rate auch allen anderen Wahlkämpfern, das nicht zu tun. Wir müssen ein Programm haben und sagen, was wir für das Land erreichen wollen. Wenn wir dann einen Auftrag erhalten, wissen die Wähler, wofür wir stehen. Von diesem Standpunkt aus kann man dann Koalitionsverhandlungen führen. Wenn es gelingt, genügend durchzusetzen, lohnt es sich, einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben.

Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer?

Wissing: Wir haben ein Vertrauensverhältnis und tauschen uns eng aus. Malu Dreyer ist sehr empathisch und genau die Richtige, um ein solches Regierungsbündnis zu führen. Sonst wäre ich diese Regierungskonstellation auch nicht eingegangen.

Anderes Thema: Muss man nach den neuesten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft zum BASF-Unfall am 17. Oktober Konsequenzen ziehen, etwa beim Einsatz von Fremdfirmen in sensiblen Bereichen?

Wissing: Es geht jetzt darum, die Dinge sorgfältig zu analysieren und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wir müssen das Vertrauensverhältnis zwischen der BASF und den Menschen in Ludwigshafen schützen. Das Unternehmen und die staatlichen Institutionen arbeiten daran, dass die Vorfälle präzise aufgeklärt werden, damit sich so etwas nicht wiederholt.

Haben Politik und Firmenleitung angemessen und zeitig genug auf den Vorfall reagiert? Sie waren acht Tage danach vor Ort, von BASF-Vorstandschef Kurt Bock gab es bislang nur eine Videobotschaft an die Beschäftigten.

Wissing: Solche Vorfälle werden rückwirkend oft anders bewertet als in der aktuellen Situation. Entscheidend ist, dass die BASF die richtige Einstellung hat. Und dies zeichnet das Unternehmen aus. Die BASF ist dabei, die Ereignisse der vergangenen Woche aufzuklären und bemüht sich gleichzeitig um Transparenz.