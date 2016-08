Munding nimmt Minister in die Pflicht

Stuttgart. Die Nebenabsprachen der grün-schwarzen Landesregierung haben in den vergangenen Tagen für kontroverse Diskussionen gesorgt. Jetzt bringt sich auch Max Munding, Präsident des baden-württembergischen Landesrechnungshofs, in die Debatte ein. "Positiv ist, dass sich die neue Koalition hier Gedanken macht, wie die notwendigen Einsparungen erzielt werden können", erklärt Munding im Gespräch mit dieser Zeitung. Er betont jedoch, dass er sich hier nur inhaltlich positioniere und zum Verfahren - also zur politischen Brisanz der grün-schwarzen Geheimabsprachen - keine Angaben machen wolle.

In den Nebenabsprachen haben sich Grüne und CDU darauf verständigt, bis zum Jahr 2020 insgesamt 5000 Stellen im Landesdienst abzubauen. 3500 sollen gestrichen werden, weitere 1500 durch die Einführung sogenannter Lebensarbeitszeitkonten überflüssig werden. Die grün-schwarze Landesregierung erhofft sich alleine durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen in Höhe von rund 250 Millionen Euro.

Besoldung und Steuern

Eingriffe soll es auch bei der Beamtenbesoldung geben, von denen sich Grün-Schwarz sogar eine jährliche Entlastung von 500 Millionen Euro verspricht. Bei den Pensionären soll eine Absenkung den Landesetat um 50 Millionen Euro erleichtern. Zudem sehen Grüne und CDU in den Nebenabsprachen - diese sind nicht Bestandteil des Koalitionsvertrags - vor, die Grunderwerbssteuer in dieser Legislaturperiode um 1,5 Punkte auf dann 6,5 Prozent zu erhöhen.

Weiter sollen die Kommunen jährlich bis zu 300 Millionen Euro beitragen, um den Landeshaushalt zu sanieren. Insgesamt kalkuliert Grün-Schwarz bis zum Jahr 2020 mit einem Sparvolumen von insgesamt 1,8 Milliarden Euro.

Munding hofft darauf, dass alle Minister im Kabinett effektiv an den Einsparbemühungen mitwirken. "Jeder Minister sollte nicht nur sein eigenes Ressort im Blick haben, sondern ist als Kabinettsmitglied auch für den Gesamthaushalt verantwortlich", sagt er. Vor wenigen Tagen erteilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Interview mit dieser Zeitung möglichen Kürzungsplänen im Bildungsbereich bereits eine Absage. "Für mich ist klar: Der Bildungsetat wird sich nicht dazu eignen, den Haushalt des Landes Baden-Württemberg zu konsolidieren", sagte sie. Sie könne sich nicht vorstellen, dass im Kultusbereich Stellen gekürzt würden. "Zudem haben wir mittelfristig steigende Schülerzahlen, was auch an der Zuwanderung liegt."

Insgesamt beträgt die Deckungslücke im Landeshaushalt 2017 laut Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) 2,6 Milliarden Euro. Munding unterstützt auch das Vorhaben, die Kommunen stärker an der Konsolidierung des Landesetats zu beteiligen. "Schließlich geht an sie ein Viertel der Gesamtausgaben des Landesetats." So seien im Landeshaushalt im laufenden Jahr 685 Millionen Euro alleine für die Betriebskosten der Kitas vorgesehen, so Munding.

Die Kommunen könnten ihren Anteil erbringen, weil sie derzeit finanziell gut aufgestellt seien. Für den Chef des Landesrechnungshofs müsse es aber primäres Ziel sein, keine neuen Schulden aufzunehmen. "Schon 2017 und 2018 sollten keine neuen Schulden mehr gemacht werden." Die wirtschaftliche Lage sei gerade so stabil, dass die Chance bestünde, die Deckungslücke im Haushalt weiter zu reduzieren. Generell appelliert Munding für Zurückhaltung bei der Schaffung neuer Stellen. Es sei vielmehr wichtig, in die Arbeitsbedingungen der Beamten zu investieren. Munding: "Wir müssen Personal sparen, dürfen aber nicht am Personal sparen."