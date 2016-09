Nach Spaltung der AfD ringen Abgeordnete um Wiedervereinigung

Stuttgart. Rund zwei Monate nach der Spaltung der AfD im baden-württembergischen Landtag ringen die Abgeordneten um ihre Wiedervereinigung. Die Verhandlungen dauerten an, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Grimmer, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend in Titisee-Neustadt. Dort waren die Abgeordneten von AfD und der abgespaltenen Alternative für Baden-Württemberg (ABW) zu einer Klausur zusammengekommen. Nach Grimmers Worten war es am Abend noch völlig offen, ob eine Wiedervereinigung wirklich zustande komme. Zuvor hatte ein Mediator versucht, die beiden Lager einander wieder anzunähern. Die AfD-Landtagsfraktion hatte sich Anfang Juli gespalten. Der Streit hatte sich an der Frage entzündet, wie die AfD mit dem Abgeordneten Wolfgang Gedeon umgehen soll, dem Antisemitismus vorgeworfen wird. AfD-Bundeschef Jörg Meuthen soll bereits wieder an die Spitze einer möglichen gemeinsamen Fraktion gewählt worden sein. Das berichtete Grimmer. Über die Personalie hatten zuvor auch SWR und die "FAZ" im Internet berichtet. Meuthen hatte einen Gegenkandidaten, dessen Namen nicht bekannt wurde. Er gehörte der Gruppierung der von der AfD abgespaltenen ABW an. Auch AfD-Fraktionschef Heiner Merz sagte zum Stand der Fusions-Bemühungen: "Beide Fraktionen stehen noch mitten in den Verhandlungen rund um eine Vereinigung." Sie stellen insgesamt 22 Abgeordnete und wären im Fall einer Wiedervereinigung die größte Oppositionsfraktion im Landtag noch vor der SPD. Meuthen war bis zu dem Zerwürfnis im Sommer bereits Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion. Er führt die Partei im Bund mit seiner Co-Vorsitzenden Frauke Petry, die aber immer wieder im Streit lagen.

AfD-Landessprecher Lothar Maier äußerte sich zuversichtlich, dass die AfD und die ABW wieder zusammenkommen. Der Druck der AfD-Kreisverbände sei sehr groß. Er erinnerte daran, dass sich die Kreisvorsitzenden für einen Sonderparteitag ausgesprochen hatten, sollte die Fusion scheitern. In dem Verfahren spielt auch der von den beiden Fraktionen Anfang August beantragte Landtags-Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus in Baden-Württemberg eine Rolle. Der Landtag muss ein solches Gremium einsetzen, wenn zwei Fraktionen dies fordern. AfD und ABW argumentieren, relevant sei die Lage zum Zeitpunkt des Antrags - und nicht - wie die anderen Parteien es sehen - der Zeitpunkt der Entscheidung darüber. Dem Vernehmen nach wird von den übrigen vier Fraktionen im Landtag erwogen, dass das Plenum am 28. September nicht über den Antrag entscheidet, sondern ihn an den für Verfassungs- und Rechtsfragen zuständigen Ständigen Ausschuss überträgt. Der wiederum tagt am 29. September und könnte dann eine Beschlussempfehlung an den Landtag formulieren. Dieser würde am 12. Oktober endgültig entscheiden. (dpa/lsw)