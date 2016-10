Ohne Deutsch keine Lehrstelle

Auszubildende Amal H. in einer gestellten Szene in einem Friseursalon in Pforzheim.

Zufriedene Gesichter in der Küche des Hotel-Restaurants "Scharfes Eck" (v.l.): Der Auszubildende Sahine I., Wirtin Karin Frommherz, Ansprechpartner Jürgen Fix und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Pforzheim. Sahine I. hat sich schnell auf die Spezialitäten im Hotel-Restaurant "Scharfes Eck" eingestellt. Maultaschen serviert das Lokal in Mühlacker (Enzkreis) in allen Variationen, und der 20-jährige Flüchtling, der im syrischen Aleppo mit seinem Vater ein Haus mit arabischer Küche betrieb, kocht sie mit Begeisterung. Anfang September hat Sahine I. seine Kochlehre begonnen - noch mit bescheidenen Deutschkenntnissen. Wirtin Karin Frommherz ist überzeugt, dass die Ausbildung ein Erfolg wird: "Wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben." Bis der Blockunterricht in der Berufsschule beginnt, soll er sprachlich gefördert werden. Vieles lernt er im beruflichen Alltag in der Küche.

Sprache als Schlüssel

Vor eineinhalb Jahren kam Sahine I. erstmals als Praktikant ins "Scharfe Eck". Da konnte er noch gar kein Deutsch. "Das erste Jahr war schwierig", erzählt der 20-Jährige. Er ist hoch motiviert: "Ich will mehr lernen." Das in der deutschen Küche weit verbreitete Schweinefleisch ist für den Moslem kein Problem. "Zum Probieren rufe ich mir jemand", gibt er sich pragmatisch.

Rund 14 500 Flüchtlinge haben in Baden-Württemberg in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Job gefunden. Die meisten fanden ihre Stelle im Helferbereich der Transportbranche, in der Gastronomie, auf dem Bau oder bei Reinigungsfirmen. Bei der Regionaldirektion für Arbeit sind im Südwesten aktuell 14 260 Geflüchtete als arbeitslos registriert. Behördenchef Christian Rauch weist aber darauf hin, dass die Zahl von Monat zu Monat steigen wird. Er rechnet damit, dass im kommenden Jahr 30 000 Flüchtlinge nach ihren Integrationskursen auf den Arbeitsmarkt drängen werden. Allein im letzten Jahr kamen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 98 000 Asylsuchende ins Land. Nur 600 Menschen, die als Flüchtlinge kamen, haben im September eine duale Ausbildung angefangen. Die Jobcenter hatten 900 junge Leute als ausbildungsreif eingestuft. pre

Wie Sahine I. haben im September 600 Flüchtlinge eine betriebliche Ausbildung begonnen. Die allermeisten sind schon deutlich länger als ein Jahr in Deutschland. "Die große Welle der Flüchtlinge kommt erst 2018 auf den Ausbildungsmarkt", betont Christian Rauch, der Chef der Regionaldirektion für Arbeit. Denn der große Zustrom von Asylbewerbern war in der zweiten Hälfte des letzten Jahres. "Realistisch dauert es ein bis zwei Jahre von der Ankunft bis zur Ausbildungsreife", sagt Rauch. Die für die Berufsschule notwendigen Sprachkenntnisse ließen sich nur im Idealfall in den veranschlagten neun Monaten erwerben.

98 000 Asylbewerber kamen allein 2015 nach Baden-Württemberg, die meisten zwischen 15 und 35 Jahre alt. Zwei Drittel der bei den Jobcentern als arbeitssuchend gemeldeten Flüchtlinge haben noch keine berufliche Qualifikation, manche sind Analphabeten. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut weiß: "Wir müssen weitere Anstrengungen unternehmen." Einen ganzen Tag hat sich die CDU-Politikerin Zeit genommen, um sich gestern in Betrieben über gelungene Integrationsbeispiele zu informieren.

Ganz bewusst hat sich Anita Spindler für die Einstellung von drei jungen Frauen mit Migrationshintergrund in ihrem Pforzheimer Friseursalon entschieden. "Wir wollen multikulti in der Belegschaft, weil auch unsere Kundschaft multikulturell ist", sagt sie. Nach einem Schnupperpraktikum hat Spindler Schurooq Q. eine Ausbildungsstelle angeboten. "Sie hat ein natürliches Talent", lobt die Chefin den Umgang mit der Schere und ihre Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen. Zwei halbe Tage wird die 18-Jährige für einen Sprachkurs freigestellt. "Das Wollen ist da, nur die Sprache fehlt", sagt Spindler.

Es ist wohl kein Zufall, dass die Erfolgsbeispiele für eine gelungene berufliche Integration in Dienstleistungsbranchen zu finden sind. Friseure tun sich wegen ungünstiger Arbeitszeiten schwer, Nachwuchs zu finden. Noch schärfer ist die Notlage im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Umgekehrt scheuen viele Flüchtlinge eine dreijährige Berufsausbildung. "Sie haben eine hohe Motivation, aber auch das Interesse, schnell Geld zu verdienen", schildert Rauch das Dilemma. Hoffmeister-Kraut will für die Ausbildung werben: "Die Wirtschaft im Land braucht Fachkräfte." Sie hat ein vierstufiges Konzept mit den Bausteinen Spracherwerb, Berufsorientierung, Vermittlung sowie Stabilisierung während der Ausbildung entwickelt. Sie wirbt für Geduld: "Integration gibt es nicht im Hau-Ruck-Verfahren."

Der 24-jährige Mohammed aus Syrien hat es schon nach einem Jahr geschafft. Beim Stuttgarter Zulieferkonzern Mahle hat er einen Platz für ein duales Studium ergattert. Er hat vor der Flucht schon Elektronik studiert und will jetzt an der Hochschule Esslingen darauf aufbauen. Deutsch hat sich der sympathische Mann zum Teil selbst beigebracht. Er träumt davon, später in Syrien eine Straßenbahn zu bauen.