„Politiker muss Kritik ertragen“

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen erklärt den ausgesperrten Journalisten beim Parteitag in Kehl vor zwei Wochen den Beschluss der Delegierten.

Stuttgart. Für den Ausschluss der Medien bei ihrem Parteitag in Kehl hat sich die AfD im Landtag scharfe Kritik der politischen Konkurrenz eingehandelt. In der von der CDU beantragten Debatte betonte deren Fraktionschef Wolfgang Reinhart: "Demokraten müssen unabhängige Kritik aushalten." Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl beharrte, Parteitage müssten öffentlich sein. In Richtung AfD sagte er: "Sie müssen ertragen, dass Journalisten anderer Meinung sind."

Die AfD hatte bei ihrem Parteitag in Kehl vor eineinhalb Wochen die Medien ausgesperrt. Landeschef Lothar Maier hatte dies zunächst mit dem Hinweis begründet, sonst würden "abstruse Einzelansichten" aufgebauscht. Sprecher Markus Frohnmaier nannte tags darauf als "einzigen Grund" für den Ausschluss den Platzmangel in der Halle. Die ersten fünf auf die Kandidatenliste für die Bundestagswahl gewählten Bewerber stellten sich lediglich auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Die Berichterstatter konnten sich kein eigenes Bild von den Debatten machen.

"Wer die Presse ausschließt, der scheint etwas verbergen zu müssen", kritisiert Justizminister Guido Wolf gestern im Landtag. Dies zeige, dass die AfD "die Grundprinzipien unseres freiheitlichen Staates nicht verstanden hat". Reinhart wirft den Rechten vor, sie wollten eine "gelenkte Demokratie". Die AfD schaffe sich eine Parallelwelt in Facebook, wo sie auf Fotomontagen Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck auf einer Anklagebank der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse zeige.

"Eklatante Widersprüche"

Die SPD-Abgeordnete Sabine Wölfe wirft der AfD "eklatante Widersprüche" vor. Der Medienausschluss mit unterschiedlichen Begründungen sei ein "Anschlag auf die freie Berichterstattung". Jeder Abgeordnete kenne die Erfahrung, dass "nicht jeder Bericht einem gefällt". Das gehöre zur Demokratie dazu.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erinnert daran, dass auf dem Parteitag die AfD ihre Bundestagsliste gewählt hat. "Die Öffentlichkeit hat das Recht, sich ein Bild über die Bewerber für ein öffentliches Amt zu machen", betont der Liberale. Dies sehe auch Professor Joachim Wieland so. Der Rektor der Verwaltungshochschule in Speyer hält es "mit dem verfassungsmäßigen Auftrag der Parteien nicht vereinbar, die Medien auszuschließen". Die AfD nehme sich das Demokratieverständnis des türkischen Präsidenten Erdogan als Vorbild, ätzt Rülke.

AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen hat zwar den Medienausschluss seiner Partei öffentlich kritisiert. Doch im Parlament überlässt er das Wort seinem Vize Bernd Gögel. Der geht gleich zum Angriff über. Statt einer seriösen Berichterstattung "erleben wir in weiten Teilen eine Jubelpresse, die Rechtsbrüche gravierendsten Ausmaßes beklatscht und sich in moralischem Dünkel zum Richter über ein aufbegehrendes Staatsvolk machen will". Als Beleg verweist Gögel auf die Amadeu-Antonio-Stiftung. Die rufe zur "Hatz auf Andersdenkende" auf und habe sich die "Dekonstruktion des deutschen Volkes auf eine Migrationsgesellschaft zum Ziel gesetzt". Einer der Förderer der Einrichtung ist übrigens die Stiftung des Weinheimer Familienunternehmens Freudenberg.

Diese Medienschelte hat die AfD aber nicht gehindert, sich zum neuen Hüter der Pressefreiheit aufzuschwingen. Sie sieht das Grundrecht in "ernster Gefahr", weil die Innenminister von Bund und Ländern einen bundeseinheitlichen Presseausweis einführen wollen. Das sei eine "Zwangsautorisierung" und grenze "Bürgerjournalisten" aus. CDU-Mann Reinhart: "Wenn sich ausgerechnet die AfD besorgt um die Pressefreiheit gibt, ist das nur noch postfaktisch zu nennen".