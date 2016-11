Polizei: Vermutlich Leiche von vermisster Joggerin entdeckt

Endingen. Nach dem Verschwinden einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen (Kreis Emmendingen) bei Freiburg haben Polizisten in dem Ort eine weibliche Leiche gefunden. Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit Sonntagnachmittag vermisste Frau, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Leiche wurde bei einer Suchaktion am Donnerstag entdeckt. Die Polizei hatte am fünften Tag in Folge nach der Vermissten gesucht, unter anderem in einigen Hütten in den Weinbergen. Der Fundort lag in einem kleinen Waldstück zwischen Endingen und dem Nachbarort Bahlingen.

Die Polizei sperrte den Fundort der Leiche großräumig ab. Ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Die Leiche müsse aber zunächst rechtsmedizinisch untersucht werden. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Sie kehrte jedoch nicht zurück, seither wurde sie vermisst.

Die Polizei war früh von einem Verbrechen ausgegangen, weil es Hinweise für einen anderen Grund des Verschwindens der Frau nicht gab. Seit Montagfrüh hatte sie mit einem Großaufgebot an Helfern nach der Frau gesucht. Am Donnerstag waren erstmals Spezialtaucher im Einsatz, um zwei Seen in dem Ort abzusuchen.

Der Fall löste in dem 9000 Einwohner zählenden Ort am Kaiserstuhl große Betroffenheit aus. Zudem setzt er die Freiburger Polizei zusätzlich unter Druck. Im 30 Kilometer von Endingen entfernten Freiburg war Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet worden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.