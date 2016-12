Roger Lewentz wagt keine Prognose

Spannung vor der Wiederwahl: Roger Lewentz, SPD-Landeschef. © dpa

Mainz. Es ist der erste Parteitag der rheinland-pfälzischen SPD seit dem fulminanten Sieg Malu Dreyers bei der Landtagswahl am 13. März. Aber auch der erste nach der gescheiterten Auftaktrunde zum Verkauf des Flughafens Hahn: Rund 400 Delegierte werden am Samstag zum ordentlichen Landesparteitag der Sozialdemokraten in Ludwigshafen erwartet. Mit Spannung wird vor allem das Abschneiden von Parteichef Roger Lewentz erwartet, der zum dritten Mal als Landesvorsitzender kandidiert. Der 53-Jährige ist im Kabinett der Mainzer Ampelkoalition zuständiger Minister für den Verkauf des defizitären Regionalflughafens im Hunsrück und gilt daher auch als mitverantwortlich für die spektakuläre Pleite beim ersten Versuch, den Hahn an einen dubiosen chinesischen Investor zu veräußern.

Lewentz will dann auch lieber keine Prognose über sein Abschneiden am Samstag wagen. Bei seiner Wiederwahl vor zwei Jahren war er noch auf knapp 90 Prozent Ja-Stimmen gekommen, bei der Kür zum Nachfolger Kurt Becks als SPD-Landesvorsitzender 2012 sogar auf 95,3 Prozent. Jetzt sagt er: "Die Zeiten mit Ergebnissen der Parteichefs von nahezu 100 Prozent sind vorbei." Die Bandbreite der Wahlergebnisse von Landesvorsitzenden von SPD und CDU in den letzten Monaten liege zwischen 60 und über 80 Prozent. "Ich glaube schon, dass ich das Vertrauen ausgesprochen bekomme", wagt Lewentz immerhin vorauszusagen.

Und natürlich werde er in seiner Rede vor dem Parteitag auf das Thema Hahn eingehen. "Die ganz großen Emotionen sind draußen, schließlich arbeiten wir ja am Erfolg, es laufen gute Verhandlungen", berichtet er gestern über die Gespräche zum zweiten Verkaufsversuch. Vorsichtshalber fügt Lewentz aber hinzu, natürlich gebe es noch keinen unterschriftsreifen Vertrag.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer war erst am Samstag selbst wieder am Flughafen Hahn. Sie wird auf dem Parteitag ebenso wie Lewentz eine Rede halten. Dabei wird sich die populäre Regierungschefin sicher noch einmal für den SPD-Erfolg bei der Landtagswahl feiern lassen, den auch viele Genossen zuvor lange nicht mehr für möglich gehalten hatten. Dreyer sagt: "Ich freue mich auf den Parteitag."

"Weiblicher und jünger"

Auch sie betont aber, die Partei wolle sich nicht auf den dabei errungenen Lorbeeren ausruhen. Mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen gehe es jetzt an die Umsetzung der Wahlversprechen. Die Sozialdemokraten wollten stärker auf die Wähler zugehen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzuerobern. "Wenn wir uns als Volkspartei nichts vormachen, dann wissen wir, dass wir auch schon vor der AfD bestimmte Menschen eigentlich nicht mehr erreicht haben", räumt Dreyer ein. Nötig sei jetzt ein intensiver Dialog, "die Menschen brauchen viel mehr Zuwendung". Die SPD Rheinland-Pfalz will "weiblicher und jünger" werden, wie es weiter auf der Pressekonferenz zum bevorstehenden Parteitag heißt.