S-21-Gegner setzen auf „Umstieg“

Eine kleine Gruppe von Stuttgart-21-Gegnern protestierte gestern in Berlin am Rande der Bahn-Aufsichtsratsitzung.

Stuttgart/Berlin. Gerade einmal 50 Mitstreiter hat das Aktionsbündnis gegen das Milliardenprojekt Stuttgart 21 gestern für eine Demonstration aus Anlass der Sondersitzung des Bahn-Aufsichtsrats in Berlin mobilisieren können. Auch in Stuttgart sind die Zeiten der Massenproteste lange vorbei. Montag für Montag versammeln sich hier auf dem Schlossplatz noch einige Hundert Demonstranten. Je weiter der Bau fortschreitet, desto mehr wächst der Eindruck der Unumkehrbarkeit. Die Medienprofis des Aktionsbündnisses kämpfen gegen diese Stimmung mit ihrem Konzept "Umstieg 21". Der programmatische Untertitel der 50-seitigen Hochglanzbroschüre lautet: "Stuttgart 21 umnutzen. Ausweg aus der Sackgasse."

Seit der Präsentation in diesem Sommer fehlt in keiner Rede von Gegnern der Hinweis auf dieses Alternativkonzept. "Ein Ausstieg wäre etwa sechs Milliarden Euro günstiger als ein Weiterbau", rechnete Bündnissprecher Eisenhart von Loeper den Bahn-Aufsichtsräten vor ihrer gestrigen Sitzung vor. Die Kontrolleure berieten über ein von ihnen selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zu Stuttgart 21. Im Wesentlichen stützt die 170-seitige Studie die Kalkulation des Bahnvorstandes, die bei 6,5 Milliarden Euro steht.

Streit um Kostenanstieg

Die Bahn hält am Zeitplan fest Die Deutsche Bahn hält an ihrem Zeitplan für das Projekt Stuttgart 21 fest. Demnach soll der neue Tiefbahnhof Ende 2021 eröffnet werden, wie es gestern nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrats hieß. Ein Gutachten von Wirtschaftsprüfern und Ingenieuren, über das der Aufsichtsrat beriet, halte zwar Ende 2022 als Termin für wahrscheinlich. Die Bahn glaube aber an die Chance, Verzögerungen beim Bau noch aufholen zu können. Die Sachverständigen halten einen Starttermin von Dezember 2022 bis Dezember 2024 für möglich. In dem Gutachten würden Gesamtkosten von 6,3 bis 6,7 Milliarden Euro errechnet, hieß es nach den Informationen aus Bahnkreisen. Es sei aber durchaus wahrscheinlich, dass der bisherige Finanzierungsrahmen von 6,526 Milliarden Euro eingehalten werde. dpa

Von Loeper und seine Mitstreiter gehen von ganz anderen Zahlen aus. Sie verweisen auf eine Untersuchung des Bundesrechnungshofs. Danach soll das Projekt "bis zu zehn Milliarden Euro" kosten.

Gleichzeitig haben die Gegner vom Beratungsbüro Vieregg-Rössler die Kosten eines Ausstiegs taxieren lassen. Die Münchner Bahnexperten kommen auf 1,8 Milliarden Euro für die bisher realisierten Teile des Bauwerks, Vertragsstrafen und verlorene Planungsleistungen sowie für die Wiederherstellung des alten Bahnhofs. Dazu kämen weitere 1,2 Milliarden, um die Trassen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof zu ertüchtigen und zu erweitern.

Das Konzept "Umstieg 21" liefert den gedanklichen Überbau für diese Zahlen. "Diese Broschüre will den Mythos der Unumkehrbarkeit entschlüsseln und Denkblockaden auflösen", schreiben die ehrenamtlichen Fachleute. Die für den Tiefbahnhof ausgehobene Baugrube soll in drei Ebenen aufgeteilt werden für ein Parkdeck unten, einen Omnibusbahnhof in der Mitte und oben die erneuerten Bahnsteige. Platz ist auch für einen Fahrradverleih vorgesehen. Die abgerissenen Seitenflügel sollen wieder hergestellt werden.

Sehr ins Detail gehen die Gegner bei ihren Vorschlägen zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart. Die Neubaustrecke von Wendlingen bis Ulm sei nicht verloren, sondern könne problemlos im Neckartal an die bestehenden Trassen angekoppelt werden.

Auch für die städtebauliche Entwicklung sehen die Autoren Vorteile. Während bei Stuttgart 21 rund 100 Hektar Flächen erst nach Fertigstellung des Projekts für eine andere Nutzung frei werden, gebe es nach einem Umstieg auf zwölf Hektar sofort Platz für rund 1000 neue Wohnungen. Denn die Lagerflächen für die Baulogistik würden dann nicht mehr gebraucht.

Die Fragen nach ungeklärten Details kontert Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis mit dem Hinweis, dass es sich "nicht um einen kompletten Gegenentwurf handelt". Vielmehr sollen die "kreativen Ideen" belegen, dass "tausend bessere Wege offenstehen".

Diese Argumentation mag allerdings Verkehrsminister Winfried Hermann nicht teilen. Für den Grünen-Politiker, selbst lange ein bekennender Gegner, geht das Umstiegskonzept an der Realität vorbei. "Die letzte Chance auf einen Ausstieg gab es vor drei Jahren, als die erwarteten Kosten von 4,5 auf 6,5 Milliarden stiegen", sagt Hermann. Da hätte der Bahn-Aufsichtsrat die Reißleine ziehen können. Nun ist in seinen Augen der Zug abgefahren: "Der Bau ist zu weit fortgeschritten."