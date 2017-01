Salomon pocht auf mehr Geld

Stuttgart. Baden-Württembergs Kommunen benötigen aus Sicht des neuem Städtetagspräsidenten Dieter Salomon (Grüne, Bild) bei der Integration tausender Geflüchteter rasch mehr Hilfe vom Land. "Wir brauchen endlich Programme für den sozialen Wohnungsbau genauso wie für die Sprachförderung oder die Sozialbegleitung", forderte der Freiburger Oberbürgermeister gestern in Stuttgart.

Es war auch der Tag seiner Wahl an die Spitze des baden-württembergischen Städtetags. Die Integration sei eine riesige Herausforderung, die vom Land noch mehr als bisher unterstützt werden müsse - "denn gemacht wird das Ganze schließlich in den Städten und Gemeinden". Die Anforderungen seien nicht überall gleich, betonte Salomon. Im Städtetag entstehe der Eindruck, derzeit bleibe vieles an den größeren Städten hängen.

"Haben mehr Aufgaben"

"Es ist nicht damit getan, den Menschen nur ein Dach über dem Kopf zu bieten und was zu essen, sondern Integration heißt tatsächlich, dass die Anstrengung jetzt erst richtig anfängt." Das mache die Zuweisung von "ganz anderen Summen" durch das Land notwendig. "Wir haben viel mehr Aufgaben, als wir tatsächlich erstattet bekommen von Bund und Land." Als "Jammerverein" wolle der Städtetag aber nicht daherkommen. "Wir fordern nicht mehr Geld, weil wir mehr Geld fordern, sondern weil wir Aufgaben haben, die wir erledigen müssen."

Mit Salomon steht erstmals ein Grünen-Politiker an der Spitze des Städtetags. Der Vorstand des Kommunalverbands bestimmte ihn gestern einstimmig zum Nachfolger von Barbara Bosch. Die parteilose Rathauschefin von Reutlingen durfte nach sechs Jahren im Amt nicht wieder kandidieren. Salomon versprach, "ideologiefrei und konstruktiv" zu agieren. lsw (Bild:dpa)