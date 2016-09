Schuldfrage ungeklärt

Baden-Baden/Rastatt. Den Feldern sieht man nichts an. Das Gras ist grün, der Weizen zum Teil abgeerntet, der Mais steht gut. Alles wie immer im Landkreis Rastatt und Baden-Baden? Ja und nein. Rund 400 Hektar Ackerland sind mit sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) verseucht; auch im Grundwasser wurden sie nachgewiesen. Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) sind künstlich hergestellte Substanzen. Weil sie Wasser und Schmutz abweisen, werden sie oft in Textilien oder auch zur Imprägnierung verwendet. Laut Umweltbundesamt können sich PFC negativ auf die Fortpflanzung und das Immunsystem auswirken. Manche PFC-Vertreter stehen auch im Verdacht, Leberkrebs und andere Tumore zu fördern.

Komposthersteller empört

Das Problem in Mittelbaden ist längst nicht neu, nur das Ausmaß weiter unklar. "Erst wusste man nicht, wo das PFC war, dann wusste man nicht, wie hoch die Belastung ist", formuliert es Stefan Schrempp, Bezirksgeschäftsführer Achern des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV). Und wer dafür verantwortlich ist, weiß man bis heute nicht. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt nach drei Anzeigen aus dem Jahr 2013 und 2014 seit drei Jahren gegen einen Komposthersteller aus der Region. Das Unternehmen hatte zuletzt 2008 mit Papierschlämmen versetzten Kompost auf Feldern in den beiden Landkreisen ausgebracht. Ob es wusste, was es da anrichtete? Natürlich nicht, sagt sein Sprecher. "Bis heute gibt es keinen einzigen Nachweis, dass auf seinem Hof jemals PFC verarbeitet wurde."

Auf eigene Kosten habe der Unternehmer sogar seine Sickergrube untersuchen lassen, die seit 22 Jahren nicht geleert worden war: nichts. Weitere Gutachten untermauerten seine Unschuld. Der Unternehmer sei empört und werde ohne Beweise zum Sündenbock gestempelt. Problem bei der ganzen Sache: Verbindliche Grenzwerte für PFC gab es damals nicht und gibt es bis heute nicht. Hinterher sei man immer schlauer, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Selbst wenn der Kompost nachweislich mit PFC belastet gewesen wäre: "Die Frage ist unter anderem, ob der, der ihn ausbrachte, überhaupt um die Schädlichkeit hätte wissen müssen."

Das Landwirtschaftsministerium setzte Anfang 2015 eigene Richtwerte fest. Außerdem wurde ein sogenanntes Vorerntemonitoring gestartet. Auf den Äckern angebautes Obst, Gemüse und Getreide wird vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg auf PFC-Belastung hin untersucht. Auf dieser Basis gibt es seitdem Empfehlungen für die kommende Aussaat. Status quo momentan: Das Regierungspräsidium Karlsruhe warnt vor dem Anbau etwa von Erdbeeren oder Spargel. Die Bauern sollen auf andere Fruchtfolgen ausweichen.

Empfindliche Verluste

Bei Landwirt Stefan Schneider sind zwei Prozent seiner rund 100 Hektar großen Ackerfläche verseucht. Er hat eine buntblumige Bienenweide daraus gemacht, "das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden", wie er sagt. Früher wuchs dort Triticale, eine Weizen-Roggenmischung. Die nimmt PFC auf; er pflanzt sie nicht mehr an. Bislang habe aber kein Landwirt wegen des Skandals aufgeben müssen, sagt er. Verluste durch untergepflügte Ernte trafen jedoch so manchen der rund 60 betroffenen Bauern empfindlich.

Der Komposthändler wurde schon vor einem Jahr vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim dazu verdonnert, chemisch belastete Agrarflächen auf eigene Kosten detailliert untersuchen zu lassen. Die Beweislage scheint schwierig. Die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stehen nach drei Jahren vor dem Ende. Das beschuldigte Unternehmen wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe derzeit gegen den VGH-Beschluss. Ausgang offen. lsw