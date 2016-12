Streit um gerechte Verteilung

Stuttgart. Das baden-württembergische Innenministerium hat im Dezember den Regierungsbezirk Nordbaden bei der Verteilung von Flüchtlingen deutlich entlastet. Auslöser dürfte die scharfe Kritik des Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz gewesen sein. In einem Brief an Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte der die Belegung in den Erstaufnahmestellen des Landes als "in keiner Weise nachvollziehbar" bezeichnet. In Nordbaden seien rund 75 Prozent der Asylbewerber untergebracht. Kurz: "Diese ungleiche Auslastung und Verteilung kann nicht fortgesetzt werden." Jetzt liegt der Anteil bei 60,6 Prozent.

Kurz beklagte, dass Anfang Dezember das Land allein in seiner Mannheimer Erstaufnahme (LEA) 3010 der damals landesweit 8199 Flüchtlinge untergebracht hatte. Nehme man Heidelberg und Karlsruhe dazu, waren es sogar 6000. Zum Vergleich: In Nordwürttemberg waren nur 589 der 2000 Plätze belegt.

Die hohen Zahlen in Nordbaden hat die grün-schwarze Regierung immer mit der starken Zuwanderung im letzten Winter begründet. "Wir mussten damals nehmen, was wir kriegen konnten", blickt ein Sprecher Strobls auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise zurück. Und in Mannheim und Heidelberg gebe es eben die großen Kasernen: "In Nordbaden waren die besten Areale greifbar." Regionale Aspekte hätten keine Rolle gespielt. In der Region Stuttgart hatten die Amerikaner Kasernen schon vor vielen Jahren geräumt, die längst anderweitig genutzt werden.

Erstmals in diesem Jahr kamen im Mai in Baden-Württemberg weniger als 2000 Asylbewerber an. Im November waren es 1698. Zum Vergleich: Im November 2015 kamen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 15 361 Personen in den Südwesten. Bei den Herkunftsländern haben sich in den letzten Monaten starke Verschiebungen ergeben. Zwar kommen noch immer die meisten Asylbewerber aus Syrien. Im November lag ihr Anteil aber nur noch bei 13,1 Prozent. Gleich dahinter folgen Antragsteller aus Eritrea (12,9 Prozent), dann mit jeweils rund zehn Prozent Menschen aus Gambia und Nigeria. Stark rückläufig ist die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan. Mit einem Anteil von 6,2 Prozent belegt das Land hinter dem Irak inzwischen Rang 6. Immerhin 84 Türken haben letzten Monat einen Antrag auf Asyl in Baden-Württemberg gestellt. pre

Missverhältnis bleibt

Seither haben sich die Verhältnisse drastisch geändert. Aber beim Rückgang der Flüchtlinge kommt Nordwürttemberg erneut besser weg. Die zwei Erstaufnahmestellen Wertheim und Ellwangen sind Anfang Dezember nur zu 29 Prozent ausgelastet, die größeren Kasernen in Nordbaden dagegen zu 44 Prozent.

Offenkundig haben Strobls Leute inzwischen gemerkt, dass dieses Missverhältnis zu einer Gerechtigkeitsdebatte führen wird. Gestern präsentiert das Innenministerium neue Zahlen. Danach sind am 23. Dezember in Nordbaden nur noch 5070 der landesweit 8360 Flüchtlinge untergebracht. In Nordwürttemberg gibt es mit 1040 einen starken Anstieg. In den drei südbadischen Erstaufnahmestellen hat sich die Belegung innerhalb von drei Wochen von 622 auf 1160 fast verdoppelt. Trotzdem sind im Regierungsbezirk Freiburg nur 27 Prozent der vorhandenen Kapazitäten genutzt.

Strobl bereitet derzeit, wie berichtet, eine neue Standortkonzeption für die Flüchtlingsunterbringung vor. In jedem Regierungsbezirk soll es eine Landeserstaufnahmestelle geben. Unklar ist, wie lange das zentrale Ankunftszentrum noch im Patrick Henry Village in Heidelberg bleiben kann. Alternativ plant Strobl mit einer Verlegung in die Coleman Barracks im Mannheimer Norden. "Wir wollen die hervorragenden Mitarbeiter halten", erklärt der Ministeriumssprecher, warum die Registrierungsstelle in Nordbaden bleiben soll.

Strobl stößt mit seinen Plänen nicht nur in Mannheim auf Widerstand. Auch die Gemeinderäte der vorgesehenen LEA-Standorte Ellwangen und Sigmaringen haben sich quergelegt. Unwirsch hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf die Proteste vor Ort reagiert: "Sankt Florian ist überall gern unterwegs." Der Grünen-Regierungschef will sich von dem bisherigen Weg nicht abbringen lassen.

Im Jahr 2020 will Strobl 8000 Plätze für Asylbewerber in den Einrichtungen des Landes bereithalten. Mit 4600 sind weiterhin mehr als die Hälfte aller Plätze in Nordbaden vorgesehen. Nordwürttemberg käme auch langfristig mit 1000 Plätzen sehr gut weg, noch weniger sind mit 800 nur in Südbaden geplant. In Südwürttemberg sollen Unterkünfte für 1500 Flüchtlinge vorgehalten werden, die meisten in Kretschmanns Wohnort Sigmaringen. Der hat öffentlich damit keine Probleme: "Kasernen sind gute Liegenschaften, und die sind dort, wo sie sind."