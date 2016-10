Streit um Lehrerstellen eskaliert

Die heftige Debatte um den Ausbaustopp für gleich drei wichtige bildungspolitische Schwerpunkte muss Susanne Eisenmann einkalkuliert haben. Denn die Kultusministerin ist zwar erst sieben Monate im Amt, hat aber davor als Schulbürgermeisterin in Stuttgart genügend Erfahrungen in der stets aufgeregten Bildungsszene gesammelt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sie mit dem Protest der Verbände im Rücken doch noch die Lehrerstellen im Poker um mehr Geld herausholen will, die sie vorher am Verhandlungstisch auch von den eigenen CDU-Leuten nicht bekommen hat. Erfolgreich gekämpft hat sie für mehr Grundschullehrer, die man leicht ein Jahr später hätte realisieren können. In den Bereichen mit gesetzlichen Ansprüchen hat sie dagegen kapituliert. Mit ihrem Alarmruf unmittelbar nach der Billigung des Konzepts hat Eisenmann den Bogen überspannt.

Der Streit um die Lehrerstellen zeigt, dass die Zeit der Gemütlichkeit in der grün-schwarzen Koalition vorbei ist. Die Grünen ließen Eisenmann mit ihrem Vorschlag abblitzen, den Klassenteiler in den Gemeinschaftsschulen von 22 auf 24 zu erhöhen. Gleichzeitig haben die Grünen vor der Wahl zahlreiche bildungspolitische Wohltaten versprochen, die Eisenmann nun erst finanzieren muss. Diese Form einer unsoliden Finanzpolitik haben sie früher scharf kritisiert. Umso mehr fällt ihnen das jetzt auf die eigenen Füße.