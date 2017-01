Streit ums Geld bremst PC-Einsatz

Stuttgart. Der Streit um die Finanzierung verzögert die digitale Aufrüstung der Schulen in Baden-Württemberg. Die Vorstellung der zwischen den Kommunen und dem Land ausgehandelten "Multimedia-Empfehlungen", die schon 2016 veröffentlicht werden sollten, ist überfällig. Nur langsam kommt auch der versuchsweise Einsatz von Tablet-PCs an beruflichen Schulen voran. In einem Zwischenbericht über das erste Jahr gaben nur 36 Prozent der Lehrer an, das Tablet helfe "effektiv beim Arbeiten und Lernen". Bei den Schülern waren es immerhin 45 Prozent. "Da ist viel Luft nach oben", sagt Stefan Fulst-Blei (Mannheim/Bild), Bildungsexperte der SPD-Landtagsfraktion.

In manchen Schulen findet noch ein Kulturkampf um die Zukunftstechnologie statt. "Zum Teil gibt es erheblichen Widerstand gegen Funknetze in den Schulen", berichtet Nathalie Münz, die Dezernentin beim Landkreistag. Und mancher kommunale Schulträger verzichte wegen der gesundheitlichen Bedenken von Elterninitiativen auf die Einrichtung eines WLAN-Netzes. Das wäre aber die Voraussetzung für die Nutzung von Tablets im Unterricht.

Dabei heißt es im Entwurf der Multimedia-Empfehlungen, der dieser Zeitung vorliegt, die Ausstattung der Unterrichtsräume mit WLAN werde "angestrebt". Denn die "digitalen Medien sollen zu selbstverständlichen Werkzeugen im Unterricht werden".

Unmissverständlich ist auch die Vorgabe des 80-seitigen Papiers in Sachen Internet: "In Zukunft wird die breitbandige Anbindung mit Übertragungsraten ab 50 Megabit pro Sekunde der Schulen an das Internet unerlässlich sein." Umso mehr ist Fulst-Blei empört über die Auskunft von CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann nach seinem Antrag. "Eine Zielmarke für die Anbindung von Berufsschulen wird nicht definiert, da der technische Fortschritt durch eine solche statische Marke nicht zuverlässig abgebildet werden könnte", meint sie.

Fulst-Blei verärgert

Die Kommunen und Landkreise als Träger der Schulen ächzen unter den finanziellen Kosten der digitalten Aufrüstung. Es bestehe ein "erheblicher Investitionsbedarf", heißt es in einem Positionspapier des Landkreistages. Deshalb verlangen die Kreise eine "angemessene Finanzierungsbeteiligung des Landes". Zumindest für die Ausstattung von Berufsschulen mit schnellen WLAN-Netzen erteilt Eisenmann eine Absage: "Ein spezielles Förderprogramm ist nicht vorgesehen." Fulst-Blei ärgert sich. Das Ministerium habe keine Ahnung von der Realität: "Die Regierung redet von der Digitalisierungsoffensive, hat aber keine Daten und keine Pläne." (Bild: dpa)