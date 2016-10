Strobl setzt auf die „Sirene in der Hosentasche“

Zwei Warndienste konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Nutzer. © dpa

Stuttgart. Künftig warnen in Baden-Württemberg die Behörden vor Unwettern, Großbränden oder auch Amokläufen über einen neuen Handydienst. "Die Sirenen auf den Häusern waren gestern, heute trägt jeder mit dem Mobiltelefon seine Sirene in der Hosentasche", beschreibt Innenminister Thomas Strobl den technischen Wandel. Der CDU-Minister hat gestern persönlich die Warn-App "Nina" gestartet.

"Wir können die Bürger zielgenau nach einzelnen Orten, sogar straßengenau über Gefahren informieren und mit Notfalltipps versorgen", erläutert Strobl. Künftig müssten bei lokalen Ereignissen nicht ganze Regionen oder Länder in Unruhe versetzt werden. Über Nina verbreiten die Behörden Katastrophenwarnungen und die Polizei Informationen bei Amokläufen oder Terroranschlägen. Nutzer bekommen Meldungen zu den Orten, die sie vorher festlegen. Zusätzlich lässt sich programmieren, dass man auch Warnungen zum jeweiligen Aufenthaltsort erhält. Strobl hat das gemacht und zudem seine Heimatstadt Heilbronn eingetragen. In den letzten zwei Monaten habe es keinen Alarm gegeben: "Man wird nicht zugemüllt."

Betrieben wird der Kanal über das Lagezentrum des Innenministeriums und die Berufsfeuerwehr in Reutlingen. Stadt- und Landkreise können dort ihre Warnungen einspeisen. Für die Nutzer ist das Angebot kostenlos.

Der Amoklauf von München Ende Juli hat erstmals die Handy-Warndienste ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt. Damals verbreitete die Polizei über den privaten Dienst Katwarn Informationen über den Täter und die Abläufe. In den Tagen danach haben sich über eine Million Menschen das im Auftrag der deutschen Sachversicherer entwickelte Programm heruntergeladen. Strobls für den Katastrophenschutz zuständiger Abteilungsleiter Hermann Schröder sieht durch das Nebeneinander kein Problem. Es gebe Gespräche, dass die Warnungen in Baden-Württemberg auch bei Katwarn auflaufen.

Für den FDP-Abgeordneten Ulrich Goll ist es dagegen nicht zu verstehen, dass es keine einheitliche Warn-App in Deutschland gibt. Der Liberale wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, sie nutze einen "wenig bürgerfreundlichen Sonderweg". Schließlich prüfe kaum jemand bei Reisen, ob er für den Zielort die richtige App geladen hat.

Bisher sind die beiden konkurrierenden Angebote tatsächlich regional sehr unterschiedlich verbreitet. In Baden-Württemberg nutzen nur der Kreis Böblingen und die Stadt Mannheim Katwarn. In Rheinland-Pfalz und Hessen sind dagegen viele Landkreise beim privaten Angebot präsent. Am weitesten verbreitet ist Nina bisher in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Schröder hofft, dass in fünf Jahren auf jedem zweiten Smartphone die App läuft.