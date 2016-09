Stuttgart stimmt zu

Unterstützt den Antrag Bayerns: Winfried Kretschmann. © dpa

Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung wird dem Antrag Bayerns im Bundesrat zum Verbot der Vollverschleierung in Gerichten zustimmen. Dies erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart. Mit dem Entschließungsantrag, dessen Verabschiedung am 23. September im Bundesrat geplant ist, soll die Bundesregierung zu einer Regelung aufgefordert werden, dass Verfahrensbeteiligte im Gerichtssaal ihr Gesicht weder teilweise noch ganz verdecken dürfen.

Weiter erklärte Kretschmann, die Landesregierung sehe für den Haushalt 2017 keine Grunderwerbsteuer-Erhöhung vor. Allerdings gehöre die Steuer zum "Instrumentenkasten", mit dem die Regierung den Haushalt sanieren möchte. Hintergrund ist, dass die Bundesländer ab dem Jahr 2020 keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Zuvor hatte sich auch Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) gegen eine Erhöhung der Steuer ausgesprochen.

Weiter räumte Kretschmann einen erheblichen Vertrauensschaden wegen der grün-schwarzen Nebenabreden ein. "Insofern muss ich natürlich selbstkritisch sagen, ich würde das ex post (im Nachhinein) so machen, dass diese Schäden nicht entstehen", so der Regierungschef. Heimliche Nebenabsprachen zwischen den Koalitionspartnern kratzen aus Sicht des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (Grüne) am Vertrauen der Kommunen zur Landesregierung. "Es entsteht jetzt ein Raum für Spekulationen", sagte Palmer.