Suche nach Reserven im Schulsystem

Stuttgart. Susanne Eisenmann setzt sich an die Spitze der Bewegung. Die baden-württembergische Kultusministerin verkauft es nun als ihre Idee, dass der Rechnungshof das Schulsystem nach Einsparreserven durchsucht. Das habe sie schon im August im Chefinnengespräch mit Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) vereinbart. Die CDU-Ministerin sucht eine "neue Basis für die nächsten Haushalte". Ein Insider wertet die Einschaltung der Kassenprüfer dagegen "als Kampfansage an die Kultusverwaltung".

Nur langsam lichtet sich der Pulverdampf im Verteilungskampf um das Geld im nächsten Jahr. Eisenmann hat da mit einem spektakulären Alarmruf nach Abschluss der Beratungen in der Koalitionsspitze am Wochenende für ein Jahr 160 Lehrerstellen zusätzlich herausgeholt. Die gleiche Zahl wird aus den für die Grundschulen vorgesehenen Stellen in den Bereich Ganztagsschulen umgeschichtet. Das hatte Eisenmann noch vor fünf Tagen für unmöglich erklärt: "Jede bestehende und auch zusätzliche Stelle wird exakt dort gebraucht, wo sie vorgesehen wird."

Konflikt um ein Jahr vertagt

Tatsächlich ist der Konflikt nur um ein Jahr vertagt, da der Stellenzuschlag nicht auf Dauer finanziert ist. Bei den Grünen hat Eisenmanns Strategie für Kopfschütteln gesorgt. Beim Koalitionspartner verweist man auf den Spitzenplatz Baden-Württembergs in der Unterrichtsversorgung: Unter den westlichen Flächenländern hat das Land mit 14,5 zu 1 das beste Schüler-Lehrer-Verhältnis. "Da wirkt es doch schräg, dass wir die gesetzlichen Pflichten nicht erfüllen können", sagt einer. Zum Vergleich: In Bayern liegt das Verhältnis bei 14,7, in Hessen bei 14,6 und in Rheinland-Pfalz bei 15,1. Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen mit rechnerisch einem Lehrer auf 15,6 Schüler.

In den bildungspolitischen Grabenkämpfen wird gern vergessen, dass es viele Stellschrauben gibt, um die Verteilung der Lehrer zu steuern. In Baden-Württemberg genießen zum Beispiel kleine Grundschulen bisher politischen Bestandsschutz. "Kurze Beine, kurze Wege", heißt der Slogan dazu. Allerdings brauchen kleine Schulen mit ihren kleinen Klassen überdurchschnittlich viele Lehrer. Rechnerisch geht es da nach Angaben von Bildungspolitikern um bis zu 2000 Stellen. Im landesweiten Durchschnitt sind nur 19 Schüler in einer Grundschulklasse.

Solche Schulentwicklungen dauern allerdings Jahre, und Eisenmann soll jetzt sparen. 633 Stellen muss sie nächstes Jahr abbauen, weil die Schülerzahl sinkt. Das Statistische Landesamt rechnet 2017 mit 16 000 Schülern weniger. Rechnerisch könnten also sogar 1000 Stellen gestrichen werden, ohne die Versorgung zu verschlechtern. Die Prognose ist aber strittig, weil viele Flüchtlingskinder in die Schulen kommen.

Auch die folgenden Kultusetats sind schon jetzt durch Einsparvorgaben vorbelastet. Im Schuljahr 2018/2019 stehen noch einmal 400 Lehrerstellen in der Streichliste, weitere 200 ein Jahr später. In den geheimen Nebenabreden zum Koalitionsvertrag haben Grüne und CDU jedoch das ehrgeizige Ziel aufgeschrieben, bis 2021 über alle politischen Bereiche hinweg 5000 Stellen abzubauen. Bisher ist völlig unklar, wie diese Vorgabe umgesetzt werden soll.

Fast die Hälfte aller Landesbeamten unterrichten in den Schulen. Und Eisenmann geht davon aus, dass sie für Ganztagsschule und die Eingliederung von behinderten Schüler sogar mehr Lehrer braucht.

Mit Argusaugen beobachten die anderen Minister, ob Eisenmann Erfolg hat mit ihrer Strategie. Jeder hätte gerne mehr Geld für seinen Bereich bekommen. Entsprechend sauer war Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann über seine Kultusministerin. Für die heutige Kabinettssitzung, so heißt es, bereite er eine kleine Brandrede vor, um Nachahmer abzuschrecken.

Zu den Merkwürdigkeiten der Kultusverwaltung gehört auch die Zwischenfinanzierung der 160 Stellen, die Eisenmann jetzt von Sitzmann für Inklusion und Informatikunterricht bekommen hat. Das Geld stamme aus gesperrten Mitteln des Programms für Jugendbegleiter, heißt es. Dass da über 100 Stellen nicht besetzt waren, hat offenbar niemand bemerkt. Die Frage ist nun, ob es noch mehr solche Bunker gibt.