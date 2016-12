Südwesten hinkt weit hinterher

Der Wohnungsmangel in vielen Städten beschert der Bauwirtschaft in diesem Jahr einen Boom mit einem Umsatzplus von 7,7 Prozent bis September.

Stuttgart. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist der Wohnungsmangel in Baden-Württemberg das Thema mit der größten sozialen Brisanz. Sagt er zumindest. In der konkreten Förderung seiner grün-schwarzen Regierung schlägt sich die Einsicht bisher aber nicht nieder. Ein Vergleich der Bundesländer im Süden zeigt jedenfalls, dass der Südwesten weit hinterherhinkt.

Gerade einmal 1400 Sozialwohnungen werden in diesem Jahr in Baden-Württemberg neu gebaut. Das ist weniger als zum Beispiel im nicht einmal halb so großen Rheinland-Pfalz. Bis Ende November waren es dort nach Auskunft des Finanzministeriums 1637 Wohnungen. In Hessen, das einwohnermäßig etwas mehr als halb so groß ist, sind es sogar 2032 Wohnungen.

In einer eigenen Liga spielt Bayern, das Kretschmann sonst gerne als Vorbild heranzieht. Das Nachbarland im Osten gibt in diesem Jahr 379 Millionen Euro für die Wohnraumförderung aus. Für wie viele Wohnungen das reicht, sagt das zuständige Innenministerium nicht. Nächstes Jahr stellt die CSU-Regierung 435 Millionen Euro zur Verfügung. Die reichen nach der Kalkulation von Innenminister Joachim Herrmann für 4500 Wohnungen.

Durch Flüchtlinge und andere Zuwanderer ist die Einwohnerzahl Baden-Württembergs im letzten Jahr um 163 000 gestiegen. Nimmt man die durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,1 Personen an, ergibt sich allein dadurch ein Zusatzbedarf von mehr als 70 000 Wohnungen. Eine Bedarfsprognose des Pestel-Instituts nennt einen Bedarf von 50 000 Wohnungen für das laufende Jahr - allerdings ohne Berücksichtigung der Flüchtlinge. Die Bauwirtschaft und der Städtetag gehen dagegen von einem jährlichen Bedarf von 60 000 Wohnungen aus. Fertiggestellt wurden im letzten Jahr in Baden-Württemberg aber nur 33 476 Wohnungen. 2016 wurden bis September 33 543 genehmigt. pre

Die Landesvereinigung Bauwirtschaft rechnet der grün-schwarzen Regierung vor, wie weit sie hinter dem Vorbild zurückliegt. Umgerechnet auf jeden Einwohner gibt Bayern nach Angaben des Verbands 17,41 Euro für Wohnraumförderung aus, Baden-Württemberg mit 8,43 Euro nicht einmal die Hälfte.

180 Millionen für Sozialwohnungen

Immerhin hat die grün-schwarze Regierung inzwischen den Nachholbedarf bemerkt. Die Fördersumme für Sozialwohnungen wird nach Auskunft einer Sprecherin von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut 2017 von 90 auf 180 Millionen Euro verdoppelt. "Einschließlich der Maßnahmen im Mietwohnungsbestand sollen in 2017 über 3000 Wohneinheiten geschaffen werden", erklärt die Sprecherin.

Nach zähem Kampf hat Hoffmeister-Kraut für den gesamten Wohnungsbau eine Aufstockung ihrer Förderung von 205 auf 250 Millionen Euro für 2017 erreicht. Faktisch spart das Land damit aber 20 Millionen Euro, weil der Bund seine Zuschüsse um 65 Millionen erhöht hat.

"Wir legen den Schwerpunkt jetzt richtigerweise auf den sozialen Wohnungsbau", betont Susanne Bay, die zuständige Expertin der Grünen-Landtagsfraktion. Allerdings reicht das Geld nicht für eine nachhaltige Verbesserung bei preisgünstigen Mietwohnungen. Denn in diesem Jahr werden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 2800 Wohnungen nach Ablauf der Fristen ihre Sozialbindung verlieren und können dann ohne Einkommensgrenzen vermietet werden.

Der Mieterbund Baden-Württemberg weist darauf hin, dass durch die starke Bautätigkeit in den 90er Jahren derzeit mehr Wohnungen in Baden-Württemberg ihre Sozialbindung verlieren, als neue dazukommen. Um den Abgang auszugleichen und Wohnungen für bleibeberechtigte Flüchtlinge sowie andere Zugezogene zu schaffen, müssten in den nächsten Jahren jeweils 6000 Sozialwohnungen gebaut werden, erläutert Geschäftsführer Udo Casper. Diese Hausnummer nennt auch der Städtetag.

Casper befürchtet allerdings das Gegenteil. In den nächsten Monaten wird es nach seiner Ansicht eher zu einem Baustopp kommen: "Es passiert gar nichts, bis die Sache entschieden ist." Die Sache ist eine Verordnung ihres Hauses, die Hoffmeister-Kraut von der EU überprüfen lässt. Dabei geht es darum, dass Bauträger Sozialwohnungen auch im Altbestand ausweisen dürfen, um Sozialquoten in Neubauten zu erfüllen. Die CDU-Ministerin ist vor der Drohung eines Wohnungsbauunternehmens eingeknickt, das mit einer Klage gedroht hat. Casper verweist darauf, dass sich dieses Steuerinstrument in anderen Bundesländern bewährt habe.