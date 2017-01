Südwesten: Polizei und Feuerwehr ziehen positive Bilanz

In den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr im Land ist eine turbulente Silvesternacht zu Ende gegangen - pausenlos klingelten die Telefone. Die erste Bilanz fällt dennoch positiv aus: Alles in allem sei es ein relativ friedlicher Jahreswechsel gewesen.

Die Menschen im Südwesten haben gut beschützt und weitgehend friedlich ins neue Jahr gefeiert. Ein Sprecher der Karlsruher Polizei fasste am Morgen zusammen: "Viele Brände durch verirrte Raketen und Scharmützel wegen zu viel Alkohols - insgesamt war dieses Silvester aber ein verhaltenes Ereignis." Bei unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerk zogen sich einige Feiernde Verbrennungen zu, so etwa in Nürtingen. Dort experimentierte ein 27-Jähriger mit einer selbstgebauten Abschussrampe. Der Bastler platzierte einen Böller darauf und brannte die Zündschnur an - doch der Knallkörper explodierte sofort. Der Mann kam mit schweren Verbrennungen im Gesicht in eine Spezialklinik. Die Polizei untersucht die Herkunft des Böllers.

Eine Silvesterrakete fiel in Ludwigsburg auf das Dach eines Mehrfamilienhauses und schmorte eine Abdeckung aus Plexiglas durch. Darunter entzündete sich ein Vorratsschrank. Herunterfallende Ziegel beschädigten vier am Haus abgestellte Autos. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro.

Allein im Stadtgebiet Karlsruhe zählte die Feuerwehrleitstelle einer Mitteilung zufolge rund 360 Notrufe in der Nacht. Feuerwehrleute im ganzen Land löschten zahlreiche Brände in Dachstühlen und auf Balkonen, an Hecken und Hausfassaden sowie in Tiefgaragen und Mülleimern.

Offene Flammen sorgten für weitere Feuerwehreinsätze. Eine brennende Kerze steckte im Alb-Donau-Kreis in der Nacht ein Wohnhaus in Brand. 14 Bewohner wurden durch Rauchgas verletzt, sechs davon schwer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Alle Verletzten kamen in Kliniken.

Ein Brand richtete an einem Wohnhaus in Ulm einen Schaden von rund 100 000 Euro an. Nach Erkenntnissen der Polizei hatten Feiernde wohl Böller auf den Balkon geworfen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Dort entzündeten sich Kleider und Abfall, das Feuer griff auf die Wohnung über. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand am Silvesterabend.

Wegen eisiger Temperaturen und dichten Nebels, der die Sicht auf das Feuerwerk vielerorts einschränkte, zählte die Polizei weniger Zuschauer des Feuerwerks auf öffentlichen Plätzen als erwartet. "Die Witterung hat so manchen dazu veranlasst, seine Raketen lieber vor dem eigenen Haus zu zünden", sagte ein Sprecher der Heilbronner Polizei. Nach Einschätzung der Freiburger Verkehrs AG nutzten im Vergleich zum Vorjahr auch in der Breisgaustadt dieses Silvester deutlich weniger Menschen die Stadtbahnen.

Eine verstärkte Präsenz der Polizei nach Übergriffen auf Frauen im vergangenen Jahr und dem Terroranschlag von Berlin hatte für mehr Sicherheit gesorgt. Allein in Stuttgart waren nach Angaben des Innenministeriums 500 Beamte zusätzlich unterwegs. In zwei mobilen Wachen in Zelten standen den Feiernden etwa am Schlossplatz speziell geschulte Einsatzkräfte als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Bundespolizei bezog Posten im Hauptbahnhof, das THW leuchtete Teile der Innenstadt aus. Auch in Karlsruhe, Freiburg, Mannheim und Konstanz waren die Einsatzkräfte verstärkt worden. (lrs)