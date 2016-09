Tödlicher Unfall nach Volksfest

Der Kleinwagen kam von der Landstraße ab und überschlug sich mehrfach. © dpa

Welzheim. Die Heimfahrt vom Cannstatter Wasen hat für zwei junge Männer ein tödliches Ende genommen. Mit sechs anderen jungen Leuten hatten sich die 18-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch in einen VW Polo gequetscht und waren damit auf einer Landstraße bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) verunglückt. Die übrigen Insassen des Autos wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Laut einem Polizeisprecher war die Fahrerin nüchtern. "Bisher können wir nur vermuten, dass sie abgelenkt war und wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor", sagte er.

Weil ein Teil der Gruppe aus fünf Männern und drei Frauen Tracht trug, geht die Polizei davon aus, dass sie zuvor den Stuttgarter Wasen besucht hatten. Offenbar waren sie zunächst mit zwei Fahrzeugen unterwegs, ließen eines davon aber aus noch ungeklärten Umständen in Welzheim stehen.

Gutachter eingeschaltet

Nach Polizeiangaben setzten sich zwei der jungen Leute in den Kofferraum. Der Kleinwagen kam dann von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Danach blieb er auf dem Dach in einem Maisfeld liegen. Die beiden Männer starben noch am Unfallort. Die Fahrerin und die fünf weiteren Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum der Wagen von der Straße abkam, soll ein Gutachter ermitteln. lsw