„Über zehn Millionen Euro Lösegeld“

Stuttgart. Ralf Michelfelder, Präsident des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA), warnt vor einer zunehmenden Kriminalität im Netz. Zudem hält er es nicht für möglich, IS-Rückkehrer ständig zu observieren.

Herr Michelfelder, die Cyberkriminalität spielt eine immer größer werdende Rolle. Wie viele Fälle gibt es im Land?

Ralf Michelfelder: Wir hatten im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg mindestens 20 000 Fälle, die unter den Oberbegriff "Internet als Tatmittel" gefallen sind. Dazu gehören verschiedenste Bereiche.

Ralf Michelfelder Ralf Michelfelder, Jahrgang 1960

, ist seit 1981 bei der Polizei. Schon zwischen 1995 und 1999 war er als Leiter einer Inspektion im Landeskriminalamt (LKA) tätig. Danach arbeitete er bis 2005 als im Stuttgarter Innenministerium. Von 2005 bis 2014 führte Michelfelder die Polizeidirektion in Waiblingen an, leitete anschließend bis 2015 das Polizeipräsidium in Aalen und wurde dann im August 2015 Chef im LKA .

. Michelfelder ist verheiratet und lebt in Backnang. Er hat zwei erwachsene Kinder. (mis)

Zum Thema Steiler Anstieg bei Hacker-Angriffen

Wer ist stark bedroht?

Michelfelder: Besonders ansteigend ist die Bedrohung durch Ransomware. Hier bekommen Unternehmen über eine unscheinbare E-Mail einen Trojaner, der das System lahmlegt. Zum Beispiel wird eine Bewerbung an die Personalabteilung mit einem Anhang geschickt. Dann wird in Windeseile das System verschlüsselt. Danach erscheint auf dem Bildschirm eine Lösegeldforderung über Bitcoins. Im Fall einer Bezahlung versprechen die Täter alles mit einem Code wieder freizuschalten. Dies ist aber nicht verlässlich. Wir stellten für 2014 in Baden-Württemberg rund 200 Fälle fest, 2015 waren es schon rund 590 Fälle. In diesem Jahr sind wir bereits über der Gesamtzahl von 2015. Wir rechnen 2016 mit einer Verdopplung der Fälle. Mittlerweile gibt es über 100 Versionen dieses Schadprogramms. Dazu ist auch der Jigsaw-Virus im Umlauf. Er löscht den Betroffenen jede Stunde eine Datei und verstärkt den Druck zur Bezahlung. Auch hier wird mit Bitcoins bezahlt, um Dateien wieder zu entschlüsseln. Allein in einem Ermittlungsverfahren, das wir haben, gehen wir von einer erpressten Summe von zehn Millionen Euro aus. Allerdings dürfte die Dunkelziffer viel höher sein.

Was macht Firmen noch Probleme?

Michelfelder: Oft angewandt wird auch der Geschäftsführer-Betrug. Zum Beispiel gibt sich jemand als Inhaber oder Geschäftsführer aus und wendet sich an einen Mitarbeiter mit dem Auftrag, einen Überweisungsauftrag in Höhe von zum Beispiel einer oder zwei Millionen Euro zu tätigen. In den vergangenen anderthalb Jahren gab es in Baden-Württemberg wegen dieser Masche in zwölf Fällen einen Schaden von über 25 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro konnten wir davon wieder zurückholen.

600 Salafisten, darunter 68 gewaltbereite, Hinweise zu rund 50 Ausreisen nach Syrien oder in den Irak, etliche Rückkehrer - wie aktiv ist der IS Baden-Württemberg?

Michelfelder: Unser Fokus liegt auf den Personen, von denen wir annehmen, dass sie eine Straftat begehen wollen. Nicht jeder Salafist ist ein Extremist, aber jeder islamistische Extremist ist ein Salafist. Wir haben Personen im niedrigen dreistelligen Bereich im Fokus. Zu den 50 Ausgereisten gibt es Erkenntnisse, dass rund ein Dutzend dieser Dschihadisten bei Kampfhandlungen oder Selbstmordattentaten ums Leben gekommen sind. Das kann aber auch eine falsche Fährte sein - also jemand wird tot gemeldet und kommt dann mit einer falschen Identität wieder zurück, um hier möglicherweise Anschläge zu planen.

Kann man die Rückkehrer 24 Stunden am Tag beobachten?

Michelfelder: Es wäre eine Illusion zu meinen, dass wir jedem IS-Rückkehrer die ganze Zeit auf den Fersen sind. Wir versuchen aber, so gut wie möglich einen Überblick über die Rückkehrer in Baden-Württemberg zu haben. Dazu bewerten wir bei jedem Einzelnen das Risiko und passen unsere Maßnahmen darauf an. Man braucht eine Vielzahl von Polizisten, um eine Person lückenlos zu überwachen. Wir stoßen hier personell an Grenzen. Zudem ist es auch rechtlich schwierig, weil hier in Grundrechte eingegriffen wird.

Der IS versucht auch über Flüchtlingsrouten nach Deutschland zu kommen.

Michelfelder: Selbstverständlich haben wir das Szenario, dass IS-Terroristen als Flüchtlinge getarnt zu uns eingereist sind, im Auge. Das hat sich leider schon in anderen Ländern bewahrheitet und es wäre töricht, dies hier auszuschließen. Wir haben seit dem letzten Jahr entsprechende Hinweise erhalten. Es hat sich aber gezeigt, dass bislang in den meisten Fällen der Verdacht unbegründet war. Dies ist aber nicht immer der Fall. So nahmen wir im August 2015 in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Ludwigsburg einen mutmaßlichen IS-Unterstützer fest. Für uns gilt aber, dass wir jeden Hinweis ernstnehmen und erst am Ende sehen können, was wirklich wahr ist.

Spüren Sie nach den Unruhen in der Türkei auch eine verstärkte Radikalisierung der Deutschtürken im Südwesten?

Michelfelder: Den Konflikt zwischen Türken und Kurden beobachten wir schon lange bei uns. Seit dem Putschversuch in der Türkei haben sich die Gemüter auch hier deutlich erhitzt. Es gab 19 Straftaten - zum Beispiel Angriffe, Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen - gegen Gülen-nahe Einrichtungen und Personen.