Urlaub endet im Stau

Stuttgart (dpa/lsw) - Am letzten Wochenende der Sommerferien hat sich die Lage auf den Straßen und Autobahnen im Südwesten noch einmal verschärft. Urlauber und Ausflügler steckten unterwegs auf den Verkehrsachsen im Land stundenlang im Stau fest - Baustellen bremsten den Verkehr zusätzlich aus. So zum Beispiel auf der Autobahn 6 Mannheim - Nürnberg, deren Fahrbahn zwischen Heilbronn und Neckarsulm derzeit erneuert wird. Autofahrer standen dort laut Verkehrswarndienst im Innenministerium auf mehr als zehn Kilometern Stoßstange an Stoßstange.

Besonders im Großraum Stuttgart wurde am Wochenende weiter fleißig saniert: Auf der A81 Singen - Stuttgart und der A8 am Leonberger Dreieck im Kreis Böblingen brauchten am Sonntag Autofahrer besonders viel Geduld. Zwischen der Landeshauptstadt und Leonberg ging es am Samstag zeitweise auf zwölf Kilometern stundenlang nur im Schritttempo vorwärts. Wegen einer Baustelle, die von Rutesheim bis nach Leonberg reicht, sind nur die Hälfte der acht Spuren befahrbar. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang November abgeschlossen sein.

Ausgerechnet auf der stark befahrenen A81, die in diesen Tagen gleich an mehreren Stellen saniert wird, krachte es am frühen Samstagmorgen im Kreis Heilbronn. Ein 19-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt, nachdem er auf einen Lastwagen aufgefahren war. Der Unfallwagen musste aufwendig geborgen und die Strecke in südlicher Richtung über Stunden komplett gesperrt werden. Ein Stau über mehrere Kilometer Länge hatte sich gebildet. Auch auf anderen Autobahnen und Bundesstraßen blockierten Unfallstellen vielerorts den Verkehr.

Am letzten Ferientag stockte es vor allem auf der A8: Am Kreuz Stuttgart kamen Autofahrer bis zum Sonntagmittag auf knapp 10 Kilometern nicht voran, am Stau-Brennpunkt Aichelberg im Kreis Göppingen sogar auf mehr als 15 Kilometern in Richtung München.

Bundesweit registrierte der ADAC von Freitag bis Sonntag auf den Hauptreiserouten mehr als 4000 Staus mit einer Gesamtlänge von mehr 8500 Kilometern. Die meisten Staus fanden sich in Nordrhein-Westfalen (1039 Staus), gefolgt von Bayern (679 Staus) und Baden-Württemberg (517 Staus).