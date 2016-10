Verbrannte Erde vor dem Parteitag

Stuttgart. Sieben Monate nach dem Desaster bei der baden-württembergischen Landtagswahl soll der Parteitag an diesem Samstag für die SPD das Signal zu einem personellen Neuanfang werden. Einstimmig hatte der Landesvorstand die ver.di-Landeschefin Leni Breymaier (Bild) Ende Juni für den Job der Vorsitzenden nominiert. Seither hat sie in der Südwest-SPD aber viel verbrannte Erde hinterlassen.

Breymaier tritt ohne Gegenkandidat an. Dass sie zur Nachfolgerin von Nils Schmid gewählt wird, gilt als weithin sicher. Aber so unumstritten wie noch vor drei Monaten steht die designierte Parteichefin nicht mehr da. Das hat vor allem mit ihrem Vorschlag zu tun, die 31-jährige Luisa Boos zur künftigen Generalsekretärin zu machen. In der entscheidenden Vorstandssitzung hatte Breymaier sogar mit ihrem eigenen Rückzug gedroht, falls der Kandidatin ihres Vertrauens die Unterstützung versagt wird. Die Kritik an Boos ist aber seither nicht verstummt.

Boos ist für viele Genossen ein rotes Tuch. Das hat nicht nur mit ihrer politischen Verortung auf dem linken Parteiflügel zu tun, sondern viel mit ihrer Vergangenheit als stellvertretende Juso-Landesvorsitzende. In der Partei und in der Öffentlichkeit kursiert ein 39-seitiges Dossier mit wilden Geschichten im sozialen Netzwerk Facebook. Die sind zwar fünf Jahre alt. In den letzten Wochen hat Boos aber mit ihren Nachforschungen über das Leck alte Wunden neu aufgerissen. "Das zeigt das unprofessionelle Vorgehen", meint ein inzwischen arrivierter Boos-Gegner von damals. Bei Boos hört sich das ganz anders an. "Es gab keinen Gegenwind, sondern sehr viel Rückenwind für meine Kandidatur", bilanziert sie ihre Werbetour durch die Kreisverbände. Zweifel an ihrer Eignung als Generalsekretärin will sie nicht vernommen haben.

Wer von außen in die Südwest-SPD hineinhört, bekommt ein anderes Bild vermittelt. Boos sei intrigant, heißt es. Es wird nach den beruflichen Leistungen der alleinerziehenden Mutter gefragt und daran erinnert, dass sie nicht einmal ihr Studium abgeschlossen hat. Breymaier wischt die Bedenken zur Seite: "Ich sehe nicht, dass sie polarisiert." Das beweise sie als Sprecherin des Landesfrauenrates. Man müsse "Leute ziehen und schieben". Das sei bei ihr als junge Gewerkschafterin auch so gewesen.

Dass Breymaier auf ihrem Vorschlag beharrt, zeigt in der Partei nach Angaben ihrer Unterstützer Wirkung. "Es gibt eine gewisse Ernüchterung bei den Gegnern", sagt einer von ihnen. Aber ausgerechnet Juso-Landeschef Leon Hahn bleibt auf Distanz: "Ungeachtet der Personalie Luisa Boos halte ich einen konfrontativen Personalvorschlag für den falschen Weg." (Bild: dpa)