„Vermögensteuer ein Symbol“

Sandra Detzer pocht auf das Aus für den Diesel- und Benzinmotor ab 2030. "Wir müssen Innovationen setzen, damit die Ingenieure das entwickeln können", meint sie. © dpa

Stuttgart. Die Grünen-Politikerin Sandra Detzer bewirbt sich als Vertreterin des realpolitischen Flügels beim Landesparteitag am Wochenende in Schwäbisch Gmünd für die Nachfolge von Thekla Walker als Landesvorsitzende. Einen Gegenkandidat gibt es bislang nicht.

Frau Detzer, in Ihrer Bewerbung als Vorsitzende beschwören Sie konservative Sehnsüchte. Gehören Sie zu denen, die ihre Marmelade selbst einkochen oder stricken?

Sandra Detzer: Ja, ich koche sehr gerne Marmelade ein. Da weiß ich, wovon ich spreche. Allerdings geht es mir politisch weniger um ein Hoch auf die Marmelade, sondern um die Sehnsucht der Menschen, denen die Verhältnisse Angst machen. Etwa die Trump-Wahl oder die Zukunft Europas nach dem Brexit. Es ändert sich viel gerade, und das macht vielen Menschen Sorgen, auch mir. Diese Stimmung will ich aufnehmen und ernst nehmen.

Sandra Detzer Landespolitisch war Sandra Detzer bisher als finanzpolitische Beraterin der Grünen-Landtagsfraktion in Stuttgart aktiv. Vor 2011 hat die 36-Jährige das gleiche Aufgabengebiet für die Grünen-Fraktion im Bundestag beackert und arbeitet in Brüssel für den Ausschuss der Regionen. Detzer lebt mit ihrem Mann in Heidelberg. Dort sitzt sie seit 2014 im Gemeinderat. In der Partei zählt sie zu den Realos, der Ko-Vorsitzende Oliver Hildenbrand vertritt die Linken. Geboren ist die Aufsteigerin 1980 in München. Dort studiert sie Politik und Volkswirtschaftslehre. In Heidelberg legte sie ihre Promotion ab. In der Freizeit geht Detzer gern wandern. pre

Und wie wird sich das in Ihrer Politik auswirken?

Detzer: Ich will das Optimismus-Vakuum mit den Grünen füllen. Das ist mein Ziel. Dazu muss man den Menschen ehrlich sagen, was man vorhat und welche Konzepte man entwickelt. Politik muss aber auch begründen, warum es gut ist, an die Zukunft zu glauben.

Beim Bundesparteitag am letzten Wochenende haben die Grünen die Abzweigung nach links genommen. Sehen Sie das als Erfolg versprechenden Kurs?

Detzer: Wir haben auf dem Parteitag klargemacht, dass uns zwei Sachen wichtig sind: Wir wollen einmal zivilisiert streiten, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und wir wollen eine grüne Industriepolitik, die den Wirtschaftsstandort Deutschland gut aufstellt. Es geht um das Zeitalter, in dem wir ohne fossile Energien wirtschaften. Deswegen sehe ich keinen Linksruck. Insofern bin ich mit dem Parteitag ganz zufrieden.

Dann können Sie als Finanzexpertin sicher erklären, wie eine Vermögensteuer gleichzeitig ergiebig wird, nur "Superreiche" trifft und auch noch die Arbeitsplätze in Familienunternehmen schont?

Detzer: (lacht) Ja, wir sind dafür bekannt, dass wir uns hohe Ziele stecken. Aber im Ernst: Wir sind uns vom Mitglied bis zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann völlig einig, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich verkleinern müssen. Die Ungleichentwicklung von Vermögen ist eine große Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir haben die Vermögensteuer als ein Symbol beschlossen, dass wir diese Lücke schließen wollen. Jetzt müssen wir hart um eine wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung ringen.

Die Grünen sehen sich als Speerspitze der gesellschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig muss sie in den Landesregierungen Kompromisse schließen. Geht das gut?

Detzer: Ich glaube in der Tat, dass die Grünen alle progressiven Kräfte der Gesellschaft bündeln können. Dazu müssen wir weiter Pfadfinder für gute Ideen sein und gleichzeitig dafür sorgen, dass Konzepte mehrheitsfähig werden. Es reicht nicht, Debatten nur mit uns selber zu führen. Wir müssen aufnehmen, was die Menschen bewegt.

Welche Themen stehen für Sie da ganz oben?

Detzer: Wichtig ist mir zum Beispiel eine innovative Wirtschaftspolitik. Baden-Württemberg zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus. Jetzt muss der Wirtschaftsstandort in das fossilfreie Zeitalter überführt werden. Das ist für das Autoland eine große Herausforderung.

Aber faktisch bleibt hängen, dass die Grünen Diesel- und Benzinmotoren ab 2030 verbieten wollen.

Detzer: Auf alle Fälle. Wir müssen uns motivierende Ziele stecken. Sonst kommen wir nicht weiter in der Debatte. Wir müssen Anreize für Innovationen setzen, damit die Ingenieure das entwickeln können.

Was sind Ihre Herzensthemen?

Detzer: Beim Blick auf die US-Wahl ist mir aufgefallen, wie gut wir es in Baden-Württemberg haben. Die große Homogenität zwischen Ballungsraum und ländlichen Gebieten ist ein Schatz, den wir erhalten und fördern sollten. Die Grünen haben da eine Menge von Angeboten etwa mit dem Ausbau der Infrastruktur und des Nahverkehrs.

Trotzdem hat die AfD viel Erfolg.

Detzer: Die AfD ist eine Herausforderung, weil sie faktenfrei Politik macht. Das bereitet mir Sorgen. Wir müssen noch mehr raus zu den Menschen und die Leute erreichen, die in der bisherigen Politik kein Angebot für sich selbst sehen. In der Debatte zwischen Abschottung und offene Gesellschaft müssen die Grünen der Gegenpol zur AfD sein.