Waffendeal im Internet

Stuttgart. Erneut müssen sich zwei Männer im Südwesten wegen illegalen Waffenhandels im sogenannten "Darknet" vor Gericht verantworten. Den 25 und 28 Jahre alten Männern werden am Landgericht Stuttgart Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Ihnen drohen mehrere Jahre Haft. Im Juli hatte das Landgericht Heidelberg bereits einen 32-Jährigen wegen Waffenhandels im "Darknet" zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Im "Darknet" (englisch für "dunkles Netz") können sich Internetnutzer fast komplett anonym bewegen. Dieser Bereich des Internets wird von Menschen genutzt, die viel Wert auf Privatsphäre legen oder in einem repressiven politischen System leben - aber auch von Kriminellen.

Angeklagte schweigen

Im Keller der Großmutter eines der Angeklagten in Sindelfingen sollen die Männer Schreckschusspistolen in scharfe, todbringende Waffen umgebaut haben. Diese sowie eine Reihe Kalaschnikow-Sturmgewehre aus chinesischer und jugoslawischer Produktion, die als Kriegswaffen gelten, sollen sie laut Anklage samt Munition im "Darknet" verkauft haben. Zum Prozessauftakt wollten sich beide gestern nicht äußern. Für das Handwerk war laut Anklage der 25-jährige Werkzeugmacher zuständig. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 28-Jährige soll in erster Linie das Geld für den Erwerb von Maschinen und Material zur Verfügung gestellt haben. Auch sollten die Gewinne aus den Waffendeals über seinen legalen Betrieb gewaschen werden.

Die Männer waren kurz nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 aufgeflogen. Bei Durchsuchungen der Wohnung des heute 25-Jährigen in Magstadt bei Sindelfingen wurden 16 Schusswaffen gefunden. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann auch Waffen an eine Adresse nach Paris verkauft. Es gebe jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Waffen je in Paris ankamen oder gar bei den Terroranschlägen am 13. November 2015 mit 130 Toten verwendet wurden. lsw