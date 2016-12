Wenn Glück den Schlaf raubt

Stuttgart. Millionär werden über Nacht, davon träumen Millionen. Wenn der Traum dann tatsächlich wahr wird, reagieren die Menschen höchst unterschiedlich. "Manche haben schlaflose Nächte hinter sich, wenn Sie hierher kommen", erzählt Jan Jelloneck. Der 46-Jährige unterrichtet bei der Staatlichen Toto-Lotto Baden-Württemberg die Glückspilze von Gewinnen ab einer Million aufwärts in persönlichen Gesprächen. Zu ihm kommen ängstliche Menschen, die nicht wissen wie es weitergehen soll, und Gewinner mit überbordender Freude. Als "besonders bewegend" empfindet er die Freude von Behinderten, die mit der Million endlich die eigene Wohnung barrierefrei machen können.

"Fortuna" heißt der neu eingerichtete Tagungsraum, in dem sich in schlichter Büroatmosphäre die Lebensdramen abspielen. Ein heller Konferenztisch, ein paar gelbe Sessel, hinter Glas der Ziehungsraum für Sonderlotterien. Luxus bietet die staatliche Gesellschaft ihren Jung-Millionären nicht. Für Stimmung sorgen ohnehin die Gefühle der Gäste. "Es sind emotionale Gespräche", erzählt Jelloneck.

Mancher Gewinner kommt mutterseelenallein zu seiner Glücksstunde in die Lotto-Zentrale in der Stuttgarter Nordbahnhofstraße. Andere bringen ihre ganze Großfamilie mit. Jelloneck hat in den letzten 14 Jahren zusammen mit wechselnden Lotto-Chefs über 100 dieser Informations- und Beratungsgespräche geführt: "Die meisten sind sehr geerdete Persönlichkeiten." Der klassische Gewinner sei der gesetzte Familienvater im mittleren Alter. Da gehe es schnell um ganz praktische Fragen. Arbeitet man weiter? Wie können Kinder oder Enkel oder das eigene Pflegerisiko abgesichert werden? Ausnahmen seien der Fußballprofi oder der Manager, der ihn mit der Bemerkung begrüßte, jetzt bekomme er seine Spieleinsätze der vergangenen Jahre zurück.

Wohin mit 90 Millionen Euro?

"Bei solch einer Summe sind die Leute platt", blickt Jelloneck auf das Gespräch mit dem Mann aus dem Schwarzwald zurück, der im Oktober 90 Millionen Euro aus dem Eurojackpot abgeräumt hat. Der Gewinner habe sich "äußerste Diskretion" ausbedungen, weil er sein Leben möglichst unverändert weiterführen will. "Natürlich ist man damit reich", sagt der Lotto-Mann.

Jellonecks Aufgabe als Coach der Millionäre: Ihnen bei Kaffee und Kuchen die Fallstricke zeigen, die der erträumte, aber dann doch überraschende Reichtum bietet. "Die erste Frage ist, ob die bisherige Hausbank für die Verwaltung eines solchen Vermögens geeignet ist", sagt er. In einer kleinen Bank in ländlicher Umgebung sei das Geheimnis vielleicht bald keines mehr. Anlagetipps gibt es in der Zentrale des Glücks generell nicht, aber den Rat, sich Angebote mehrerer Banken einzuholen.

"Wir raten den Gewinnern, sich die nächsten Schritte genau zu überlegen", sagt Jelloneck. In dieser Phase sollte man den Kreis der Mitwisser möglichst klein halten und selbst minderjährige Kinder nicht einbinden. Man könne zum Beispiel nachdenken, ob man unübersehbare Neuanschaffungen nicht mit einer Erbschaft oder vielleicht der Legende eines kleineren Gewinns oder einer fällig gewordenen Lebensversicherung erkläre. Es gibt auch ganz praktische Lebenshilfe: Steige man von einem Mercedes C-Klasse auf eine E-Klasse um, falle das nicht so auf wie ein Ferrari vor der Tür.

Der Experte betont, dass es immer auf die Umstände ankommt: "Wer im Dorf in Frieden leben will, sollte bei den Ausgaben im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben." Die Probleme kennt Jelloneck von einem Gewinner, dessen Namen die SKL-Lotterie veröffentlichte. Der Mann habe zwar gerne geholfen, beim Kindergarten genauso wie beim Vereinsfest. Der Ärger haben angefangen, als er die ersten Bittsteller abwies. Städtische Umgebungen seien dagegen anonymer. Jelloneck: "Die negative Seite ist nicht ohne. Wird es bekannt, werden Gewinner angegangen."

Mit der Psychologie der Menschen kennt sich Wirtschaftswissenschaftler Jelloneck inzwischen aus. Ein hart erarbeitetes Vermögen werde anders geachtet als gewonnene Millionen. Gewinner, die ihr Leben nach dem Glücksfall auf den Kopf stellen, würden ihren angestammten Freundeskreis aufs Spiel setzen.

Für Jelloneck erstaunlich viele Neu-Millionäre seien sich schnell im Klaren, dass sie weiter arbeiten wollen. "Vernünftige Menschen bleiben vernünftig", ist seine Erfahrung.

Negativfälle wie "Lotto-Lothar", der 1994 über Nacht vom Arbeitslosen zum Millionär wurde, und vier Millionen D-Mark in fünf Jahren durchbrachte, sieht Jelloneck als echte Ausnahme. Aus dem Kreis seiner Millionäre weiß er keinen einzigen solchen Fall.

Allzu menschlich wird es aber im Raum "Fortuna" auch manchmal: Ein Gewinner wollte die Auszahlung der Million bis nach der Scheidung von seiner Frau zurückstellen lassen. Aber rechtlich gehört ihm das Geld ab dem Tag der Ziehung. Glück lässt sich so nicht verhindern.