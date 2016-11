„Wir brauchen 2500 Polizisten“

Stuttgart. Hans-Jürgen Kirstein, neuer Chef der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, hält einen flächendeckenden Schutz von Weihnachtsmärkten nicht für möglich. Die 1500 Stellen, die Grün-Schwarz zusätzlich schaffen will, seien nicht ausreichend.

Herr Kirstein, hat die Polizei genügen Personal, um in Zeiten einer abstrakten Terrorgefahr auf Weihnachtsmärkte präsent zu sein?

Hans-Jürgen Kirstein: Die Polizei kann flächendeckend keinen Schutz auf den Weihnachtsmärkten im Land gewährleisten. Das wäre personell nicht machbar und zudem nicht sinnvoll, weil die Besucher dann den Eindruck hätten, sie können solche Veranstaltungen nur noch besuchen, wenn genügend Polizei vorhanden ist. Das würde auch das Sicherheitsgefühl nicht erhöhen. Aber die Kollegen werden in der Zeit der Weihnachtsmärkte verstärkt Streife fahren. Allerdings bedeutet mehr Präsenz auch mehr Überstunden.

Polizeioberkommissar Hans-Jürgen Kirstein ist neuer Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (GdP) in Baden-Württemberg.

der Deutschen Polizeigewerkschaft (GdP) in Baden-Württemberg. Der 52-Jährige ist verheiratet , hat drei erwachsene Kinder und lebt in Tettnang am Bodensee.

, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Tettnang am Bodensee. Die GdP hat im Südwesten rund 13 000 Mitglieder.

In der Position als GdP-Landeschef folgte Kirstein auf Rüdiger Seidenspinner. (mis)

Wie sollen die viele Überstunden abgebaut werden?

Kirstein: In Baden-Württemberg liegen pro Polizist 100 bis 150 Überstunden vor. Dazu haben wir in vielen Bereichen die Gleitzeit eingeführt. Auch hier wurden viele Stunden noch nicht abgebaut. Wir pochen darauf, die Überstunden mit Freizeit abzubauen. Das halte ich auch für zwingend notwendig, weil Polizisten sich erholen müssen und Zeit für ihre Familien benötigen.

Ist die Bezahlung der Überstunden angemessen?

Kirstein: Nein. Wir fordern die Anhebung der Überstundenvergütung auf Industrieniveau. Es sollten mindestens 15 Euro zusätzlich pro Stunde bezahlt werden. Gerade werden wir mit unter fünf Euro zusätzlich pro Stunde abgespeist. Das ist ein Hohn. Wir brauchen jetzt nicht auf das Niveau von großen Konzernen wie Daimler zu kommen, aber zumindest Nachtdienste müssen höher bezahlt werden. Leider sind die Gespräche mit dem Innenminister hier noch nicht weit fortgeschritten.

Gibt es auch bei den Bereitschaftszeiten Verbesserungsbedarf?

Kirstein: In Baden-Württemberg werden Bereitschaftszeiten nicht anerkannt. Es gibt neueste Urteile in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die besagen, dass Bereitschaftszeiten eins zu eins zu vergüten sind. Das ist auch klare EU-Rechtsprechung. Doch in Baden-Württemberg wird das nicht umgesetzt. Hier müsste auch mal ein Polizist gegen das bestehende Recht klagen. Wenn ein Polizist Bereitschaft hat, muss er ja auch ständig einsatzbereit sein und kann nicht in zivil seine Waffe mit ins Restaurant oder ins Kino nehmen. Deswegen achten die Kollegen bei der Bereitschaft darauf, immer einsatzbereit zu sein. Das müsste vergütet werden wie der normale Dienst.

Grün-Schwarz will 1500 Polizeistellen schaffen. Reicht das aus?

Kirstein: Das sind 900 Vollzugsbeamte und 600 Mitarbeiter in der Verwaltung. Das reicht natürlich nicht. Wir benötigen mindestens 2500 zusätzliche Vollzugsbeamte. Nur so könne wir das auffangen, was zum Beispiel durch Terrorpakete oder die Zunahme der Cyberkriminalität an Arbeitsaufwand dazugekommen ist.

Sind die Voraussetzungen bei der Einstellung zu hoch?

Kirstein: Wir müssen die Polizeidienstvorschrift 300, in der die medizinischen Voraussetzungen geregelt sind, ändern. Es gibt viele Dinge, wo Ärzte sagen, dass sie überholt sind. Zum Beispiel können wir die Vorgaben bei Tattoos lockern, die bisher ja nicht sichtbar sein dürfen. Oder sollte jemand mit Diabetes im Gegensatz zur aktuellen Regelung zum Polizeidienst zugelassen werden. Hier ist die Medizin auch schon weiter. Auch Schönheitsoperationen müssen kein Hindernis sein. Das hat ja das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen bestätigt, in dem es eine Frau mit Brust-Implantaten zum Polizeidienst zugelassen hatte, die vorher abgelehnt wurde. Schließlich ist es die Entscheidung von jedem Einzelnen, was er oder sie mit dem Körper macht. Das sollte man respektieren.

Wie könnte die Polizei noch entlastet werden?

Kirstein: Zunächst einmal: Wir lehnen den freiwilligen Polizeidienst in der aktuellen Form ab. Deswegen fordere ich, dass der kommunale Ordnungsdienst, der von den Städten und Gemeinden ausgebildet wird, flächendeckend im Land eingesetzt wird. Das halte ich für sinnvoll. So können Personen für mehr Sicherheit sorgen, die nicht in der Öffentlichkeit als Polizisten wahrgenommen werden. Städte und Gemeinden könnten das Konzept schon jetzt viel stärker umsetzen.