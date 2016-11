„Wir müssen in größeren Dimensionen denken“

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will an den Hochschulen einen neuen Gründergeist entfachen.

Stuttgart. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will an den Hochschulen einen neuen Gründergeist entfachen. Im folgenden Interview erläutert sie ihre Pläne. Am Montag wird sie am der Uni Mannheim mit Gründern diskutieren.

Ihre Regierung lobt sich gerne für den Spitzenwert bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Schmückt man sich da nicht mit fremden Federn, weil vor allem die Unternehmen zahlen?

Theresia Bauer: Es ist in der Tat so, dass ein Großteil der Forschungsinvestitionen aus den Unternehmen kommt. Das soll auch so bleiben. Die gewachsene und gut gepflegte Kultur des Miteinanders von Unternehmen und öffentlicher Hand ist die Stärke unseres Standorts.

Nur 12 % der bundesweiten akademischen Gründungen kommen aus Baden-Württemberg. Das ist nur Durchschnitt...

Bauer: Obwohl wir eine hervorragende Hochschullandschaft und hervorragende Studienangebote haben, sind wir nicht überdurchschnittlich. Das kann man darauf zurückführen, dass unsere Wirtschaft so brummt und wir einen enormen Fachkräftemangel haben. Gute Nachwuchsleute bekommen schon aus dem Studium heraus hoch attraktive Angebote in bestehenden Unternehmen. Der Druck zur Selbständigkeit ist vom Arbeitsmarkt her nicht gegeben. Deswegen wollen wir ja den Gründergeist und die Freude auf einen eigenen Weg unabhängig von der Arbeitsmarktlage fördern.

Wie lässt sich der Gründergeist beflügeln?

Bauer: Das Gründen der eigenen Firma darf nicht erst bei der Verwertung von Forschungsergebnissen in den Blick kommen. Das muss schon im Studium systematisch Thema sein. Dafür legen wir jetzt ein Förderprogramm auf. 90 Prozent unserer Hochschulen haben sich mit spannenden Anträgen beworben. Elf haben wir ausgewählt: Die Realisierung eigener Ideen soll von Anfang an und mit dem notwendigen Know-how ins Bewusstsein gebracht werden. Es ist auch Auftrag von Hochschulen, eigene Ideen in die Welt zu setzen.

Gilt das auch für Germanisten?

Bauer: Natürlich. Wir reden da auch über neue Geschäftsmodelle. Das betrifft alle Disziplinen. Man muss auch die verschiedenen Fächer zusammenbringen, etwa den Ökonomen mit dem Künstler.

Wahrscheinlich geht es doch vor allem um Naturwissenschaften und Ingenieurfächer?

Bauer: Wir haben das nicht eingeschränkt. Es ist aber schon so, dass die Standorte mit starken naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen die attraktivsten Projekte vorgelegt haben. Besonders spannend finde ich, dass von den ausgewählten Sieger-Anträgen drei aus Mannheim kommen. Die Universität, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften und die Duale Hochschule konnten sich durchsetzen. Das zeigt, dass Mannheim ein besonders gutes Pflaster ist für das Gründen.

In Mannheim zeigt die Popakademie ja bereits, wie es geht...

Bauer: Genau. Ganz spannend ist ja, im Kunstbereich von Anfang an mitzudenken, dass man seine künstlerische Entwicklung erden muss mit der Frage, wie man das in eine Existenz umwandeln kann. Das ist an der Popakademie von Anfang an Bestandteil des Studiums, auch mit Coaching.

Es geht also nicht primär um die Umsetzung von Geschäftsideen, sondern um die Mentalität?

Bauer: Ohne einen Mentalitätswandel wird sich in Baden-Württemberg nichts ändern. Dazu bietet der Arbeitsmarkt einfach zu spannende Alternativen zum Gründen. Wir müssen die Freude am eigenen Weg und einem gewissen Risiko in den Mittelpunkt stellen. Das ist der entscheidende Impuls.

Es gibt ja schon viele Gründerlehrstühle an den Hochschulen. Warum zünden die nicht?

Bauer: Die sind nicht verkehrt. Wir könnten gerne mehr davon haben. Ich glaube aber, dass sich der Gründergeist nicht nur einfach lehren lässt. Das hat mit Ausprobieren zu tun, mit selber experimentieren, und in die Praxis gehen. Deswegen finde ich wichtig, dass die Studierenden sehr früh zusammen mit Startups an neuen Projekten arbeiten. Von Anfang an muss man selber aktiv sein. Das bietet das Projekt an der Universität in Mannheim.