„Wir müssen in größeren Dimensionen denken“

Stuttgart. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will an den Hochschulen einen neuen Gründergeist entfachen. Im folgenden Interview erläutert sie ihre Pläne.

Frau Bauer, nur zwölf Prozent der bundesweiten akademischen Gründungen kommen aus Baden-Württemberg...

Theresia Bauer: Obwohl wir eine hervorragende Hochschullandschaft und hervorragende Studienangebote haben, sind wir nicht überdurchschnittlich. Das kann man darauf zurückführen, dass unsere Wirtschaft so brummt und wir einen enormen Fachkräftemangel haben. Gute Nachwuchsleute bekommen schon aus dem Studium heraus hoch attraktive Angebote in bestehenden Unternehmen. Der Druck zur Selbstständigkeit ist vom Arbeitsmarkt her nicht gegeben. Deswegen wollen wir ja den Gründergeist und die Freude auf einen eigenen Weg unabhängig von der Arbeitsmarktlage fördern.

Startschuss in Mannheim Der Titel erinnert an die Werbung eines bekannten Möbelhauses. "Startup-Stories - Studierst Du noch - oder gründest Du schon?" ist die Frage, die am Montag an der Uni Mannheim (19 Uhr) mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) diskutiert wird. Im Anschluss präsentieren sich junge Firmen. Es ist der Auftakt für eine Serie von Veranstaltungen, mit denen Bauer eine neue Gründerkultur an den baden-württembergischen Hochschulen etablieren will. pre Theresia Bauer Seit 2011 ist Theresia Bauer (Grüne) Wissenschaftsministerin in Baden-Württemberg. Seither hat die Hochschulszene sie dreimal zu ihrer Ministerin des Jahres gekürt. Die Grünen-Politikerin wird gerne genannt, wenn es um die Nachfolge von Regierungschef Winfried Kretschmann geht. Bauer ist Abgeordnete in Heidelberg und lebt dort mit ihrem Mann und den zwei Söhnen. pre

Wie lässt sich der Gründergeist beflügeln?

Bauer: Das Gründen der eigenen Firma darf nicht erst bei der Verwertung von Forschungsergebnissen in den Blick kommen. Das muss schon im Studium systematisch Thema sein. Dafür legen wir jetzt ein Förderprogramm auf. 90 Prozent unserer Hochschulen haben sich mit spannenden Anträgen beworben. Elf haben wir ausgewählt: Die Realisierung eigener Ideen soll von Anfang an und mit dem notwendigen Know-how ins Bewusstsein gebracht werden. Es ist auch Auftrag von Hochschulen, eigene Ideen in die Welt zu setzen.

Wahrscheinlich geht es doch vor allem um Naturwissenschaften und Ingenieurfächer?

Bauer: Wir haben das nicht eingeschränkt. Es ist aber schon so, dass die Standorte mit starken naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen die attraktivsten Projekte vorgelegt haben. Besonders spannend finde ich, dass von den Sieger-Anträgen drei aus Mannheim kommen. Die Universität, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften und die Duale Hochschule konnten sich durchsetzen. Das zeigt, dass Mannheim ein besonders gutes Pflaster ist für das Gründen.

Es gibt ja schon viele Gründerlehrstühle an den Hochschulen. Warum zünden die nicht?

Bauer: Die sind nicht verkehrt. Wir könnten gerne mehr davon haben. Ich glaube aber, dass sich der Gründergeist nicht nur einfach lehren lässt. Das hat mit Ausprobieren zu tun, mit selber Experimentieren und in die Praxis Gehen. Deswegen finde ich wichtig, dass die Studierenden sehr früh zusammen mit Startups an neuen Projekten arbeiten. Das bietet das Projekt an der Universität in Mannheim.

Wie viel Geld steht zur Verfügung?

Bauer: Über das Förderprogramm stellen wir acht Millionen für drei Jahre zur Verfügung. Mit dieser Summe kann man etwas anstoßen. Später sollen die Hochschulen das selbstständig weiterführen. Damit die Idee sichtbar wird, besuche ich alle beteiligten Hochschulen. Ich will zeigen, dass Hochschule nicht nur für Forschung und Lehre zuständig ist, sondern als dritte Säule auch für Transfer und Innovation. Das ist eine eigene Aufgabe.

Für den Transfer von Forschungsergebnissen in die Unternehmen gibt es ja schon lange die Steinbeis-Gesellschaft. Die Professoren machen das im Nebenjob. Behindert das die Gründung eigener Firmen?

Bauer: Steinbeis ist ein Element, das funktioniert. Aber das kann nicht der einzige Weg sein. Für die Zusammenarbeit mit großen Industrieunternehmen braucht es ein anderes Format als die Steinbeis-Organisation. Wir müssen in größeren Dimensionen denken. Da geht es um Campus-Projekte, die Grundlagenforschung in angewandte Entwicklung bringen. Wir brauchen etwa bei der Erforschung der künstlichen Intelligenz Grundlagen, aber auch sehr schnell die praktische Anwendung.