Wörth: Güterwaggons entgleist

Wörth. Nach der Entgleisung mehrerer Güterwaggons bei Wörth in Rheinland-Pfalz ist es am Mittwochmorgen im Bahnverkehr zwischen Germersheim und Karlsruhe zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn mussten im Bahnhof in Wörth wegen der Aufräumarbeiten zwei Gleise gesperrt werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Die Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) teilte mit, dass es auf den Stadtbahnlinien von und nach Germersheim und zwischen der Wörther Innenstadt und Karlsruhe zu Verspätungen komme. Ab dem frühen Morgen wurde für Pendler und Reisende streckenweise ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Störung solle mindestens bis zum frühen Mittwochnachmittag andauern, sagte eine AVG-Sprecher.

Auch auf der Strecke zwischen Lauterbourg und Wörth wurden die Züge zeitweise durch einen Busnotverkehr ersetzt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Linien RE 6 und RB 51 von Kaiserslautern beziehungsweise Neustadt nach Karlsruhe verkehrten regulär.

Nach Angaben der Bundespolizei waren am Dienstagnachmittag nahe des Bahnhofs in Wörth die sechs letzten Waggons eines Güterzuges entgleist. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Bahnmitarbeiter die Gleissperre zu früh geschlossen haben. Ein Kran soll die Waggons im Laufe des Vormittags wieder auf die Gleise heben. (dpa/lsw)