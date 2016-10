„Wutbürger mit einbeziehen“

Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich als künftige Präsidentin des Bundesrates einiges vorgenommen. So will sie die "Wutbürger" wieder zurückgewinnen. "Die Wut, die sich da auf eine absolut inakzeptable Art und Weise Bahn bricht, müssen wir in ein konstruktives Miteinander wenden", sagte Dreyer im Interview. "Es wird darum gehen, diese Menschen einzubeziehen, damit sie ein Teil der Lösung sind." Das gelte aber nicht für radikale Menschen.

Die SPD-Politikerin wird morgen zur neuen Präsidentin der Länderkammer gewählt, sie folgt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Bei der Feier am Tag der Deutschen Einheit in Dresden waren Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Gäste von Hunderten Demonstranten beschimpft und angepöbelt worden.

"Wir alle, die sich ein anderes Deutschland vorstellen als die, die sich in Dresden zu Protesten versammelt haben, müssen dem deutlich entgegentreten", sagte Dreyer. "Da gibt es radikale Hardliner, die werden wir nicht überzeugen können. Zu ihnen müssen wir eine klare Haltung haben." Es gebe aber auch Menschen, die eher Mitläufer seien. "Die müssen wir zurückgewinnen."

Die einjährige Präsidentschaft ab 1. November steht unter dem Motto "Zusammen sind wir Deutschland". "Das Motto ist vielschichtig. Es drückt auch aus, dass alle Menschen Deutschland ausmachen - egal, woher sie kommen, welcher Religion sie angehören, welche Auffassung sie vertreten", sagte Dreyer. Der Weg dürfe niemals in die Spaltung führen. "Die Vielfalt macht uns aus."

Bündelung der Interessen

Dreyer will die unterschiedlichen Länderinteressen trotz schwieriger Mehrheitskonstellationen unter einen Hut bringen. "Es ist komplizierter, Mehrheiten zu finden", räumte sie ein. "Am Ende muss es aber gelingen, dass wir uns bei für ganz Deutschland wichtigen Entscheidungen verständigen. Es ist nicht unmöglich." Sie nannte die Bund-Länder-Finanzen als Beispiel. "Da musste jedes Land ein Stück geben und nehmen." Am Ende habe es ein einstimmiges Votum für einen Vorschlag zur Neuordnung der Finanzen von Bund und Ländern gegeben.

Dreyer ist seit 2013 Regierungschefin. Im März 2016 gewann sie überraschend deutlich die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Im Juli überstand Dreyer einen Misstrauensantrag der CDU-Opposition wegen des geplatzten Verkaufs des verschuldeten Flughafens Hahn an eine chinesische Firma.