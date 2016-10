Zähes Ringen um 500 Millionen

Stuttgart. 350 Millionen Euro gönnt sich die grün-schwarze Koalition an einmaligen Investitionen zusätzlich im nächsten Jahr. Dies ergibt sich aus einer Aufstellung der Haushaltskommission, die dieser Zeitung vorliegt. Dazu kommen 155 Millionen Euro an jährlich wiederkehrenden Ausgaben etwa für zusätzliche Lehrer und Polizisten. Dagegen haben die Fachressorts die geforderten Einsparvorschläge von rund 200 Millionen Euro nur zur Hälfte geliefert. Die andere Hälfte bleibt ihnen jetzt als pauschale Einsparvorgabe.

Besonders brisant ist der Vorschlag, den Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) zur Erfüllung ihrer Einsparauflage gemacht hat. Die Grünen-Politikerin will ihren Etat durch die Einführung von Studiengebühren für Ausländer entlasten. Auch für ein Zweitstudium sollen künftig im Südwesten Gebühren erhoben werden. Wie hoch der Konsolidierungsbeitrag durch die zusätzlichen Einnahmen wäre, ist unklar. Zuvor war schon der Vorschlag von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zur Streichung von 441 Lehrerstellen auf massive Kritik gestoßen.

Das Finanzkonzept der grün-schwarzen Koalitionsspitze sieht vor, dass die Ministerien 370 Millionen Euro dauerhaft wirksame Einsparungen beibringen müssen. Der Löwenanteil mit 166 Millionen entfällt auf das Finanzministerium, das den Betrag durch Zinssenkungen bei Umschuldungen hereinholen könnte. Ansonsten haben dem Vernehmen nach nur die Ressorts für Verkehr und Justiz die vorgegebenen Einsparsummen voll nachgewiesen.

Sechs Jahre nach dem Rückkauf der EnBW-Aktien fällt der Deal der grün-schwarzen Regierung auf die Füße. Im Haushalt für 2017 hat die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) erstmals einen Verlustausgleich von 122,9 Millionen eingeplant. Beim Kauf Ende 2010 hatte CDU-Regierungschef Stefan Mappus damit geworben, dass die Dividende für die Zinsen auf den Kaufpreis von 4,7 Milliarden Euro reiche und noch ein Überschuss für den Landeshaushalt bliebe. Durch die Energiewende ist die Dividende der EnBW aber stark zurückgegangen. Für die Jahre 2018 und 2019 rechnet Sitzmann mit weiteren Verlusten der Besitzgesellschaft Neckarpri. Jeweils 94 Millionen hat sie als Ausgleich eingeplant. pre

Säumige Einsparer

Die Haushaltskommission unter Vorsitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seinem CDU-Vize Thomas Strobl hat die säumigen Minister zu pauschalen Einsparungen verpflichtet. Zu Oppositionszeiten haben die Grünen solche globalen Minderausgaben stets vehement kritisiert.

Bei den Mehrausgaben hat die Kommission bei ihrer letzten Sitzung ebenfalls Schwerpunkte gebildet: 123 Millionen Euro wurden für die Sanierung von Landesstraßen, Brücken, öffentlichen Gebäuden und Krankenhäusern eingeplant. Mehr als die Hälfte der Summe (66,5 Millionen) geht an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Der zweite Ausgabenschwerpunkt trägt den Titel Digitalisierung und hat ein Volumen von 102 Millionen Euro. 43 Millionen davon hat sich Strobl für den Ausbau des Breitbandnetzes gesichert. Weitere Nutznießer mit Zukunftsprojekten sind die Ministerien für Wissenschaft (16 Millionen), für Kultus (11 Millionen) und Verkehr mit knapp neun Millionen Euro.

50 Millionen hat die Kommission für weitere einmalige Ausgaben freigegeben. Davon entfällt mehr als die Hälfte auf das Innenministerium, das die Polizei technisch aufrüsten will. Größere Anteile mit jeweils rund neun Millionen erhalten das Verkehrsressort und das Justizministerium von Guido Wolf (CDU).

Großes Gerangel gibt es noch um das Paket mit dauerhaft wirkenden Ausgaben, das 155 Millionen Euro nicht überschreiten soll. Der größte Brocken ist mit 61 Millionen für das Kultusministerium reserviert, das damit zum Teil noch Beschlüsse der grün-roten Vorgängerregierung zur Stärkung der Realschulen finanzieren muss. 36,4 Millionen Euro erhält Strobl, der vor allem Stellen für die Polizei schaffen will. An dritter Stelle folgt mit 15,6 Millionen Euro Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Die angemeldeten Wünsche summieren sich allerdings auf gut 400 Millionen Euro. Allein das Kultusministerium steht mit 136 Millionen in der Warteliste.

Der bisherige Zeitplan für die Etatberatung ist inzwischen ins Rutschen geraten. Finanzministerin Edith Sitzmann soll am Dienstag mit den Abgeordneten von Grünen und CDU den aktuellen Stand diskutieren. "Wir legen Wert darauf, dass die Fraktion eng eingebunden ist", sagt CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Ihn habe aber die "Größe der strukturellen Erblast äußerst überrascht". Die nächste Sitzung der Haushaltskommission soll auf das übernächste Wochenende verschoben werden.