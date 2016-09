Zahl der Verurteilten rückläufig

Einfache Diebstähle, wie in diesem Bild in einer gestellten Szene, haben im letzten Jahr deutlich zugenommen.

Stuttgart. Zufrieden reagiert Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) auf den Rückgang der Schuldsprüche. "Wenn die Zahl der Verurteilten zurückgeht, ist das selbstverständlich eine positive Entwicklung", sagt der CDU-Politiker zu der gestern vorgestellten Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 2015. Die Gerichte verhängten gegen 102 600 Angeklagte Geld- oder Haftstrafen. Das waren 2,1 Prozent weniger als im Jahr davor.

Der Höchststand der Verurteilungen war in Baden-Württemberg 2004 mit 125 300 Personen erreicht. Seither sinkt die Zahl kontinuierlich. Ob der rückläufige Trend mit einer generellen Besserung der Menschheit zu erklären ist, oder mit geänderten Kriterien der Strafgerichte, will Wolf nicht entscheiden. Für die Verbesserung gebe es keine einfachen Antworten.

Gegen den Trend entwickelt sich schon seit fünf Jahren der Anteil der ausländischen Straftäter. 37 200 Verurteilte hatten 2015 keine deutsche Staatsbürgerschaft, 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Ausländer an allen Verurteilungen ist dadurch von 33,3 auf 36,2 Prozent gestiegen. Carmina Brenner, die Präsidentin des Statistischen Landeamtes, weist aber darauf hin, dass man die stark gewachsene Zahl von Zuwanderern berücksichtigen müsse. Rechne man den Zuzug heraus, liege der Anstieg bei 0,9 Prozent.

Mehr Einbrecher verurteilt

Einen Ausreißer nach oben gibt es bei den Verurteilungen von Wohnungseinbrechern. Bei diesem Delikt stiegen die Schuldsprüche im letzten Jahr um 18,2 Prozent. "Dies ist in der Tat ein Problem. Hier müssen wir in der Politik gegensteuern", betont Wolf. Kampf gegen Wohnungseinbruch hat die Polizei im letzten Jahr zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht und mittlerweile auch einen Rückgang der Fälle erreicht. Brenner weist darauf hin, dass für viele Wohnungseinbrüche ausländische Banden verantwortlich seien. Ihrer Ansicht nach handelt es sich um reisende Straftäter. "Das ist kein Flüchtlingsproblem."

Auch bei den einfachen Diebstählen wächst die Zahl der Verurteilungen. Im letzten Jahr lag die Zunahme bei 2,1 Prozent, seit 2011 summiert sich der Anstieg auf über sieben Prozent. Dagegen sind die Verurteilungen wegen Gewaltdelikten stark rückläufig, allein 2015 bei 3600 Verurteilungen um 5,4 Prozent.

Als erfreulich wertet Wolf, dass sich bei den Verurteilungen junger Menschen der rückläufige Trend fortsetzt. 4380 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren wurden von den Jugendgerichten schuldig gesprochen. Das bedeutet einen Rückgang um 10,5 Prozent. Auch schon in den beiden Jahren davor waren die Rückgänge zweistellig.

Zumindest zum Teil will Wolf dies auf politische Weichenstellungen zurückführen. Die Häuser des Jugendrechts, wo durch die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten und Jugendhilfe Vergehen schnell geahndet werden, hätten eine erzieherische Wirkung. "Es ist wichtig, dass die Strafe auf dem Fuße folgt", betont der CDU-Politiker. Nach Stuttgart, Mannheim und Pforzheim gehe Anfang 2017 auch in Heilbronn ein solches Zentrum an den Start.

Wolf will dem Eindruck vorbeugen, dass sich aus dem Rückgang der Verurteilungen eine Entlastung der Gerichte ableiten lässt. Die Statistik lasse "Rückschlüsse auf die derzeitige hohe Arbeitsbelastung der Justiz nicht zu". Das Strafrecht beschäftige nur 18 Prozent der Richter. Bei den Staatsanwaltschaften steige die Zahl der Ermittlungsverfahren.