Terror-Spur führt auch nach Mannheim

Zwei Jugendliche sind in Mannheim und Aschaffenburg festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, einen islamistischen Anschlag geplant zu haben.

Mannheim/Karlsruhe. Wegen des Verdachts eines geplanten islamistischen Terroranschlags sind am Donnerstag in Mannheim und im Landkreis Aschaffenburg zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen worden. Beide sind Deutsche und haben keinen Migrationshintergrund, teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag mit. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen.

Der Erste Staatsanwalt Tobias Wagner bestätigte dieser Zeitung, dass der 17-Jährige in Mannheim lebt.

Die Staatswaltschaft wirft den Jugendlichen "die Planung eines islamistisch motivierten Anschlags" auf eine öffentliche Einrichtung in Aschaffenburg innerhalb von zwei Monaten vor. Die Verdächtigen hatten sich demnach ein konkretes Ziel ausgesucht und den Tatablauf schon festgelegt. Sie seien aber "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht in der Lage gewesen, die in Verdacht stehenden Planungen umzusetzen, sagte Wagner. Die beiden Jugendlichen hätten sich Schusswaffen besorgen wollen.

Bei den Durchsuchungen am Donnerstag wurden islamistisches Propagandamaterial, Flaggen der Terrororganisation Islamischer Staat, elektronische Datenträger sowie Mobiltelefone sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Verhafteten die Verabredung zum Mord vor. Nach dem Jugendstrafrecht drohen den Beschuldigten bei einer Verurteilung maximal zehn Jahre Haft. Die Ermittler haben allerdings Hinweise, dass diese psychisch krank sein könnten. was