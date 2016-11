Trauer um Wolfgang Raufelder

Wolfgang Raufelder am 13. März bei der Veranstaltung nach der Landtagswahl in der Abendakademie.

Mannheim. Mit Trauer und Bestürzung haben viele Menschen gestern auf die Nachricht vom Tod von Wolfgang Raufelder (59) reagiert. Der Landtagsabgeordnete und Stadtrat der Grünen war am Morgen am Rheinufer in der Nähe der Kollerfähre bei Brühl tot aufgefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft lagen jedenfalls keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Demnach könnte sich Raufelder das Leben genommen haben.

Nach Informationen dieser Zeitung wies der Leichnam Brandwunden auf. Ein Passant hatte den leblosen Körper um 7.40 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass es sich bei dem Toten mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um Raufelder handle. Das endgültige Ergebnis der DNA-Analyse liege noch nicht vor.

Raufelder, der seit Anfang der 1980er Jahre im Natur- und Umweltschutz engagiert war, hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und eine Tochter. Nach einer Knie-Operation vor einigen Jahren hatte er zuletzt zunehmend mit Mobilitätseinschränkungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz reagierte wie andere politische Weggefährten des Politikers bestürzt: "Wolfgang Raufelder kenne ich seit mehr als 30 Jahren. Sein völlig überraschender Tod ist für mich ein großer Schock und erfüllt mich mit tiefer Trauer. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, deren Trauer wir alle wohl nicht wirklich ermessen können."

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte am Abend in Stuttgart vor Journalisten: "Ich bin bestürzt, wir sind alle sehr traurig. Wolfgang Raufelder war ein ruhiger, besonnener, tüchtiger, über alle Parteigrenzen hinweg angesehener Politiker."

Raufelder war 2011 und in diesem Jahr in seinem Wahlkreis Mannheim-Süd direkt in den Landtag gewählt worden. Dem Mannheimer Gemeinderat gehörte er seit 1999 an. In der Landespolitik war Raufelder Mitglied im Finanz- und Verkehrsausschuss, in seiner Fraktion war er als Sprecher für Personennah- und -fernverkehr tätig. lang/lü