Mannheim/Washington. Fast alle deutschen Top-Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung (96 Prozent) sehen die heute beginnende US-Präsidentschaft von Donald Trump mit Sorge. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach hervor. Demnach rechnet auch jeder Zweite damit, dass sich das deutsche Verhältnis zu Amerika in den kommenden Monaten verschlechtern wird.

Die Umfrage deckt sich mit Gastbeiträgen, die unter anderem prominente Wissenschaftler und Politiker aus der Region für diese Zeitung geschrieben haben. Auch bei ihnen macht sich Unbehagen breit. Jakob Köllhofer, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Heidelberg, sagt: "Trump erschreckt uns." Er prangert die Linie "America first" ("Amerika zuerst") an. "Die EU ist im Begriff ihres Zerfalls." Der frühere Bundesminister und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler wirft Trump vor, "mit seinem willkürlichen und brutalen Auftreten das zivilisierte Zusammenleben in einer staatlichen Gemeinschaft" zu gefährden.

Trump werde sich keinen Regeln unterwerfen, befürchtet Philipp Gassert aus dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien. "Er spaltet Amerika und die Weltgemeinschaft." Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wirft Trump ein "gefährliches Spiel mit Ängsten und Stimmungen vor".

Mit einem Besuch auf dem Soldatenfriedhof in Arlington hat sich Trump gestern auf seine Amtseinführung als Präsident eingestimmt. Heute werden zu Protesten in Washington 200 000 Menschen erwartet. (mit dpa)