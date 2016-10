Für Hertha BSC und den 1. FC Köln läuft es in dieser Saison super. Foto: Maja Hitij/dpa

Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach, Schalke: So hießen in der letzten Saison die Verfolger des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Doch momentan läuft es bei diesen Vereinen noch nicht so perfekt.

Auf Platz eins stehen wie schon in den letzten Jahren die Bayern. Dahinter folgen drei Mannschaften, die kaum einer so weit oben erwartet hätte. Zwei von ihnen spielen an diesem Wochenende gegeneinander: Hertha BSC Berlin und der 1. FC Köln.

Die Kölner haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Selbst gegen den FC Bayern spielten sie unentschieden. Die Hertha hingegen musste sich in München mit 0:3 geschlagen geben. In den anderen Spielen blieben die Berliner ohne Niederlage.

Auch der FC Bayern München hat an diesem Spieltag einen starken Gegner. Die Münchner empfangen am Samstag Borussia Mönchengladbach. In diesem Spiel können die Gladbacher zeigen, dass sie auch dieses Jahr zu den Verfolgern der Bayern gehören.